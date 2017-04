Banche: arrivano i mutui con tassi sotto l’1%

Banka Poštová ha inizianto a fornire prestiti per la casa, dopo essersi a lungo concentrata sul credito al consumo. La banca, che è controllata dal gruppo finanziario J&T, offre un tasso di interesse base fisso per tre anni pari all’1,45%, ma fa uno sconto del 50% – portando il tasso a un livello record dello 0,725% – se il cliente o i familiari lasciano in banca, in un deposito vincolato a tasso zero, risparmi per metà della somma del mutuo. Un metodo questo, dice Hospodarske Noviny, in uso in Gran Bretagna e in Repubblica Ceca. Anche UniCredit Bank si sta muovendo in questa direzione, e offre tassi di interesse fissi per 3 anni allo 0,99% e all’1,19% fisso per un periodo di 5 anni.

Strategie che mirano ad accalappiare nuovi clienti, cui poi affibbiare altri prodotti bancari. Nel frattempo le maggiori banche slovacche, tra le quali Slovenska Sporitelna e e Vub, offrono tassi fissi a 3 anni dell’1,39%, dice il quotidiano finanziario.

(Red)

–

Grafica BS