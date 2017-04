Pena di morte, la mappa con gli stati del mondo dove è applicata

La popolarità della pena capitale è in regresso nel mondo, e sono sempre meno i paesi che ha applicano. Ma quelli che invece continuano a impiegarla sono influenti e contano. Molto. Una illustra dove la pena di morte è utilizzata, e dove pur ufficialmente in vigore non viene di fatto applicata da anni.

La mappa indica i paesi dove non si uccide per legge da almeno 10 anni. In altri paesi la pena di morte è di fatto abolita, ma tenuta per circostanze eccezionali, come lo stato di guerra, paesi che sono concentrati in alcune parti del mondo con culture peculiari e diverse.

Si può notare poi che non c’è una corrispondenza così chiara tra paesi ad alto reddito ed abolizione della pena capitale, basta vedere Stati Uniti d’America e Giappone per vedere smentita questa tesi. E nemmeno i regimi autoritari applicano automaticamente la morte di Stato come pena ultima, dato che fanno eccezione alcune grandi democrazie tra cui quelle indicate sopra, mentre paesi dove la democrazia non è proprio di casa, come Uzbekistan e Turkmenistan, o alcuni stati africani, l’hanno abolita.

L’unica area geografica omogenea senza pena di morte è attualmente l’Unione europea, e la sua abolizione è del resto uno dei prerequisiti per diventare suo membro. In , tuttavia, i cittadini vorrebbero ripristinarla. Il 91% dei romeni lo vorrebbe, come il 66% degli ungheresi e il 57 e 58% rispettivamente di slovacchi e cechi, ma anche il 50% dei francesi.

