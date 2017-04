Praga, tre film italiani alle Giornate del Cinema Europeo Dal 6 al 13 aprile si tiene a Praga la 24esima edizione del festival Giornate del Cinema Europeo, che vede in programma la proiezione di oltre 40 film di registi europei. L’Italia sarà rappresentata da 3 pellicole, tra le quali La pazza gioia che proprio la scorsa settimana ha conquistato diversi premi David di Donatello per Miglior film, Miglior regia, Migliore attrice protagonista (Valeria Bruni Tedeschi) e Migliore scenografo. “Cinque mondi” (di Giancarlo Soldi)

Venerdì 7 aprile, ore 18.00, Cinema Pilotů di Praga – Alla presenza del regista.

Repliche il 20 aprile, ore 19.30, Cinema Jitřenka di Semily e il 22 aprile, ore 18.15, Cinema Junior di Jablonec nad Nisou “Fai bei sogni” (di Marco Bellocchio)

Sabato 8 aprile, ore 20.30, Cinema Světozor di Praga

Replica il 16 aprile, ore 20.30, al Cinema Scala di Brno “La pazza gioia” (di Paolo Virzì)

Giovedì 13 aprile, ore 19.00, Cinema Royal di Praga Ulteriori informazioni su: . –

Nella foto una scena de La pazza gioia Facebook

