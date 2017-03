RS – Il mondo adesso [Onu-Siria, Usa, Israele, UE-Brexit, Sud Corea, Germania, SpaceX] Secondo le Nazioni Unite i profughi siriani sono più di cinque milioni. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che secondo le sue , a sei anni dall’inizio del conflitto che sta devastando la Siria, più di cinque milioni di persone hanno abbandonato il paese. Secondo il rapporto dell’Unhcr, poi, ci sarebbero altri sei milioni di persone che sono ancora all’interno del paese ma che sono stati costretti ad abbandonare le loro case. In pratica i profughi sono metà dei 22 milioni di abitanti del paese. Michael Flynn pronto a testimoniare in cambio dell’immunità. L’ex consigliere per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump di fronte alle commissioni del congresso che stanno indagando sull’ingerenza della Russia nella elezioni presidenziali, a patto però che gli sia concessa l’immunità. Flynn si a febbraio dopo le rivelazioni sui suoi contatti con la diplomazia russa durante la campagna elettorale. Benjamin Netanyahu ha autorizzato la creazione di una nuova colonia in Cisgiordania. La nuova colonia nella valle di Silo e secondo il premier israeliano si tratta del mantenimento di una promessa fatta ai coloni . È la prima volta dagli accordi di Oslo del 1993 che il governo israeliano prende una decisione di questo genere. Donald Tusk invierà le linee guida per la Brexit ai 27 governi dei paesi dell’Unione europea. Daranno su come affrontare le lunghe e complesse trattative per l’uscita del Regno Unito dalla Ue. La cosa più rilevante è l’indicazione di non avviare negoziati diretti con Londra finché i britannici non raggiunto un accordo con i leader dell’Unione. Arrestata l’ex presidente sudcoreana Park Geun-hye. L’ non è una sorpresa. All’inizio della settimana un tribunale di Seoul aveva autorizzato l’emissione di un mandato di cattura per Geun-hye coinvolta nell’inchiesta per corruzione e abuso d’ufficio che ha già portato alla sua , all’inizio di marzo. Il timore degli inquirenti è che l’ex presidente possa distruggere o alterare importanti prove a carico della sua amica e confidente Choi Soon-sil, principale indagata dell’inchiesta. La Germania indennizzerà gli omosessuali condannati in nome dell’articolo 175. È dal 1994 che l’articolo di legge 175, che assimilava l’omosessualità maschile a un crimine, è stato abrogato dal codice penale tedesco. Ma ora un vuole riabilitare e risarcire i circa 68mila uomini che sono stati condannati a causa di quell’articolo. Un razzo già usato della Space X ha messo in orbita un satellite per telecomunicazioni. Il Falcon 9 nella notte dal Kennedy Space Center, in Florida. È la prima volta che per questo tipo di missione viene riutilizzato un razzo. Il primo stadio del Falcon era stato già lanciato undici mesi fa e successivamente recuperato. La possibilità di riciclare parti del razzo dovrebbe portare a una riduzione dei costi. Annunciato il programma di Glastonbury 2017. Ottantasei artisti sui palchi del festival che si svolgerà nel Somerset dal 21 al 25 giugno. Tra le più attese quelle di Radiohead, Foo Fighters, Ed Sheeran, Katy Perry e The xx. I titoli dei quotidiani di oggi 31 marzo 2017 Corriere della sera: “L’Italia contro i dazi di Trump”

la Repubblica: “Trump, la sfida dei dazi ai marchi simbolo europei”

La Stampa: “La sfida dei dazi accende il duello tra Europa e Usa”

Il Sole 24 Ore: “Un ‘muro’ Usa per 90 prodotti Ue”

Il Messaggero: “Trump dichiara guerra alla Vespa”

Il Fatto Quotidiano: “Madia furbetta deve dimettersi”

Il Giornale: “Retata di grillini”

Libero: “Per un furto in casa la pena è di 46 ore”

Il Foglio: “Confindustria boccia il governo Cgil”

il manifesto: “Vespaio” —

