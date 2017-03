San Marino, concerto solenne offerto dalla Slovacchia per i Capitani Reggenti La Slovacchia regala a San Marino l’esibizione di una coppia di suoi musicisti di prima grandezza e di grande talento in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino del 1° aprile. La sera precedente, 31 marzo, l’Ambasciata della Repubblica Slovacca ha organizzato un concerto solenne al Teatro Titano. Ad esibirsi sarà il violinista Dalibor Karvay, solista di fama internazionale, accompagnato al pianoforte dal maestro Daniel Buranovsky. San Marino, e prima ancora Roma, sono le uniche due tappe nella penisola italiana di questi due solidi esempi dell’arte musicale classica slovacca. Karvay e Buranovsky formano una coppia affiatata e coesa che è stata chiamata numerose volte ad esibirsi in occasioni ufficiali, soprattutto all’estero, per le istituzioni della Repubblica Slovacca. L’evento, aperto al pubblico e gratuito, è organizzato in collaborazione con l’Istituto Slovacco di Roma, la Segreteria di Stato agli Affari Esteri di San Marino e l’Associazione Musicale Camerata del Titano. I Capitani Reggenti, in questo caso Marino Riccardi e Fabio Berardi, riconfermati per un altro mandato, sono i capi dello Stato della Repubblica di San Marino. Sono due ed entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno; esercitano collegialmente le loro funzioni e possono opporsi reciprocamente il veto per eventuali decisioni assunte individualmente; presiedono il Consiglio grande e generale, il Consiglio dei XII e il Congresso di Stato; hanno diritto al titolo di Eccellenza. San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo, la cui fondazione viene fatta risalire al 301 d.C., quando sul Monte Titano, il più alto dei sette colli della repubblica, si stabilì una piccola comunità cristiana di persone fuggite dalle persecuzioni contro i cristiani dell’imperatore Diocleziano. – Quando: 31 marzo 2017, ore 21

Dove: Teatro Titano, Repubblica di San Marino

Ingresso libero

Info: –

FB.com/dalibor.karvay

Foto KitaLewen/CC0

Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Studiare in Italia: le borse di studio della Farnesina Bob Dylan alla fine ritirerà il Nobel a Stoccolma »