Studiare in Italia: le borse di studio della Farnesina Anche quest’anno il Ministero degli Affari Esteri italiano ha lanciato il “Bando per l’assegnazione di borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all’estero (Ire) per l’anno accademico 2017-2018”. Il bando è stato aperto il 27 marzo e le domande dovranno essere presentate entro il 10 maggio prossimo. Obiettivo dell’iniziativa, come sempre, è quello di «favorire la cooperazione culturale internazionale, la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana e la proiezione del sistema economico e tecnologico dell’Italia nel mondo». Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute il cui elenco è disponibile . Possono concorrere alle borse – esclusivamente per i corsi post-laurea, corsi di lingua italiana e corsi per docenti di lingua italiana – gli studenti slovacchi o italiani stabilmente residenti all’estero (e iscritti all’Aire), in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione ai corsi presso l’Istituzione prescelta. I candidati, devono avere età compresa tra i 18 e i 36 anni compiuti alla data di scadenza del bando (10 maggio). Per coloro che si candidano al primo anno di un corso di dottorato il limite massimo d’età è fissato a 33 anni compiuti alla data di scadenza del bando. Per i corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana, possono presentare domanda i candidati di età compresa tra i 18 e i 45 anni. Il bando è . Le candidature si possono avanzare compilando il formulario „Borse on line“ disponibile, previa registrazione, fino alla mezzanotte del 10 maggio 2017. Ulteriori informazioni sulle borse di studio sono degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (Red) –

Foto CC0 Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Kia Motors aumenta i salari del 7,5% in media San Marino, concerto solenne offerto dalla Slovacchia per i Capitani Reggenti »