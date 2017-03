Bob Dylan alla fine ritirerà il Nobel a Stoccolma Il cantautore statunitense, di passaggio in Svezia per tre concerti, ritirerà il Premio Nobel in forma strettamente privata. Ad annuncialo l’Accademia svedese, dopo le polemiche dei mesi scorsi. Finalmente il tormentone è giunto al suo epilogo. Con ogni probabilità nel prossimo week-end Bob Dylan riceverà il Nobel a Stoccolma. A dare l’annuncio l’Accademia svedese che in questo modo mette la parola fine alla telenovela lunga mesi iniziata con e poeta americano a prendere parte alla cerimonia di premiazione con cui è stato insignito del Premio Nobel per la Letteratura 2016. La segretaria dell’Accademia Sara Danius ha scritto in una nota: L’Accademia svedese e Bob Dylan si sono accordati per un incontro durante il weekend. Naturalmente, la consegna del premio avverrà in forma strettamente privata. Dylan si trova in Svezia per tre date live dei suoi concerti, motivo per cui riuscirà finalmente a ritirare l’ambito premio (non da lui, evidentemente). Al momento dell’annuncio del premio Nobel conferitogli, il diniego dell’artista aveva . Così la nota dell’Accademia all’epoca: Siamo onorati di aver ricevuto ieri sera una lettera direttamente da Dylan in cui l’artista ha spiegato che a causa di impegni preesistenti non ha la possibilità di andare a Stoccolma nel mese di dicembre e pertanto non sarà presente alla cerimonia del Nobel. Come spesso è stato ricordato, già in passato altri scrittori avevano ricevuto il premio ma non erano andati a Stoccolma a ritirarlo, come Doris Lessing, Harold Pinter e Elfriede Jelinek. In ogni caso “il premio – aveva fatto sapere l’Accademia – appartiene comunque a loro. Come a Bob Dylan”. C’è però una cosa a cui l’Accademia non aveva mai rinunciato: entro sei mesi a partire dal 10 dicembre dovrà tenere un’ora di lezione, “unico requisito richiesto”. Chissà, quindi, se nel prossimo fine settimana Dylan terrà l’ora di lezione e pronuncerà il famoso discorso che avrebbe dovuto leggere alla cerimonia di consegna del Premio Nobel. (Fonte cc-by-nc-nd) –

