UniCredit vende le controllate slovacche e ceche

Il gruppo UniCredit sarebbe in fase di colloqui con potenziali interessati, ha scritto il sito euro.cz, per vendere le sue filiali in Slovacchia e Repubblica Ceca. Gli interlocutori del gruppo italo-tedesco sono le banche ceche Komercni Banka (di proprietà di Société Générale) e Moneta Money Bank (i cui maggiori azionisti sono General Electric e JPMorgan). Secondo gli analisti il prezzo della controllata UniCredit Czech Republic and Slovakia è stimato intorno a 3 – 3,3 miliardi di euro.

UniCredit Bank Slovakia era stata creata nel 2007 con la fusione per incorporazione di HVB Bank Slovakia in UniBanka (che fino al 2002, quando fu acquisita da UniCredit, si chiamava Polnobanka). Nel dicembre 2013 è stata fusa con la controllata in Repubblica Ceca, divenendo un ramo estero di UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s.; è la quinta banca per asset in Slovacchia.

La vendita sarebbe una delle operazioni che il gruppo UniCredit ha deciso per risolvere i suoi problemi finanziari sul mercato italiano.

(Red)