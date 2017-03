Mostra di illustrazioni di Maja Dusikova a Trencin Si apre il 30 marzo a Trencin una mostra di illustrazioni di Maja Dusíková Ondreičková, slovacca che vive da molti anni a Firenze e i cui disegni hanno illustrato numerosissimi libri per bambini e non. Saranno in mostra illustrazioni originali sia di Maja Dusíková Ondreičková che della collega Jarmila Dicová Ondrejková, entrambe dedite all’illustrazione, oltre che alla pittura e a opere grafiche, che ha loro portato diversi premi sia in Slovacchia che all’estero. Tutte e due le artiste sono state allieve del maggior rappresentante dell’arte grafica slovacca, Albína Brunovsky, e del pittore, scultore, grafico e illustratore Vincent Hložník, ed entrambe applicano nella loro opera un proprio carattere distintivo e originale del mondo della fantasia e delle fiabe. La mostra curata da Ela Porubänová sarà aperta presso la Galleria Milos Bazovsky a Trencin (Palackého 27) giovedì 30 marzo 2017 alle ore 17 e rimarrà visitabile fino al 21 maggio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato e domenica dalle 11 alle 17. Sabato 1 aprile alle 15 ci sarà un incontro delle artiste con i bambini che avranno la possibilità di imparare a fare illustrazioni. (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati È probabilmente omicidio la morte di un ex deputato scomodo Approvato in Parlamento il divieto per i dettaglianti di dare gratis gli shoppers »