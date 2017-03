È probabilmente omicidio la morte di un ex deputato scomodo

È stato trovato morto nelle prime ore di sabato l’ex deputato František Gaulieder, 66 anni, investito da un treno nei pressi del villaggio di Trnovec nad Váhom, nella regione di Nitra dopo essere scomparso da diverse ore. Nella notte la polizia aveva trovato la sua automobile parcheggiata tra il villaggio e la vicina città di Sala. Alle 2:30 circa di quella notte un treno avrebbe investito poco lontano un uomo, più tardi identificato come Gaulieder.

Mentre inizialmente si era parlato di un presunto suicidio, il portavoce della polizia regionale di Nitra ha detto lunedì che è stato avviato un procedimento penale con indagini per il reato di omicidio. C’è infatti un mistero sulle ultime ore di vita dell’uomo che venerdì era andato nel villaggio ri Trnovec dove è la tomba del padre. Nel pomeriggio ha telefonato a un amico al quale diceva di avere un problema con l’apertura della porta della macchina e che se questi non l’avesse sentito nel giro di mezz’ora venisse a prenderlo per accompagnarlo a Galanta. Dopo mezz’ora l’amico lo ha chiamato diverse volte, senza risposta, e ha avvisato la polizia, che ha trovato il telefono e i suoi documenti all’interno dell’automobile chiusa a chiave. Un cane poliziotto utilizzato per la ricerca dell’uomo non ha annusato il suo odore nella macchina, il che, , lascierebbe supporre che Gaulieder fosse stato portato in quel posto su un’altra auto, presumibilmente contro la sua volontà.

Il politico era stato leader della Rivoluzione di velluto a Galanta nel 1989 e membro del partito VPN (Pubblico contro la violenza). Fu eletto come parlamentare nel 1994 in una lista congiunta con il partito HZDS del primo ministro Vladimir Meciar, del quale in seguito Gaulieder divenne un forte critico. Uscito dal gruppo parlamentare HZDS e rimasto deputato indipendente, Gaulieder fu privato del suo mandato nel 1996 da un Parlamento dominato da Meciar anche se formalmente sotto la guida di Ivan Gasparovic, più tardi divenuto presidente della Repubblica. Questo atto fu in seguito giudicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come violazione dei suoi diritti, e a Gaulieder fu concesso un indennizzo di 30.000 euro.

Egli e la sua famiglia sono stati illegalmente intercettati dai servizi di intelligence. Gaulieder sarebbe stato a conoscenza di alcuni segreti legati al rapimento del figlio del presidente Kovac e all’omicidio di Robert Remias. In particolare, era contrario alla nomina a capo dei servizi segreti (SIS) di Iva Lexa, che lui incontro, tra l’altro, il giorno del sequestro. Egli ha continuato a criticare in pubblico il governo di Meciar anche in seguito, divenendo un simbolo dell’anti-Meciarismo nonostante l’esplosione di una bomba davanti a casa sua nel 1997 e ripetute minacce di morte negli ultimi 20 anni. Nel 2014 è stato eletto consigliere comunale nella città di Galanta, ed criticava apertamente il sindaco Paska di macchinazioni negli appalti pubblici.

Poco prima della sua morte egli lamentava con il deputato Igor Matovic (OLaNO-NOVA) di avere ricevuto buste con dentro dei proiettili, e lunedì scorso qualcuno aveva gettato oltre la recinzione di casa un gatto nero morto. Qualcuno in questi giorni ha sollevato il dubbio che la morte misteriosa di Gaulieder sia legata alla prossima abrogazione delle amnistie concesse da Vladimir Meciar per il sequestro di Kovac jr e l’omicidio del poliziotto Robert Remias, che potrebbero riaprire il vaso di Pandora dei molti affari ambigui degli anni ’90 dell’ex primo ministro Meciar e dei servizi segreti, ritenuti in combutta con frange particolarmente violente della criminalità comune.

