Approvato in Parlamento il divieto per i dettaglianti di dare gratis gli shoppers

L’uso dei sacchetti di plastica dovrebbe diminuire dopo che il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge sui rifiuti che prevede il divieto per i negozi al dettaglio di dare ai clienti sacchetti di plastica in forma gratuita. Oltre che addebitare un costo nello scontrino, a partire dal 2019, i dettaglianti saranno anche obbligati a tenere un registro nel quale andranno tenuti gli acquisti e le cessioni dei sacchetti di plastica leggera. Secondo l’organizzazione Envi-Pak ogni slovacco consuma in media 466 shoppers in plastica all’anno, mentre la media europea è appena di 200.

(Red)

Foto cc-by