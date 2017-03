Rubrica legale: Responsabilità penale delle società. Conseguenze per le decisioni del dipendente 1/ 4 Svolgendo le nostre attività di legali internazionali ci vengono spesso rivolte le seguenti domande: É possibile per la società possa divenire colpevole e responsabile per un reato penale? É possibile, che tramite una sola decisione dell’amministratore, procuratore o semplice dipendente che agiscano in nome della società, si possa arrivare a conseguenze di carattere penale e liquidatorio? La risposta è “Sì” a causa della nuova legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche che è stata adottata dal sistema legislativo e valida ed efficace nel territorio della Repubblica Slovacca. “Sì” è anche la risposta alla seconda domanda, una società infatti può risultare colpevole e diventare penalmente responsabile per i reati commessi dai propri dipendenti. Vista l’importanza della questione è necessario spiegare bene che la nuova legge non condanna solo le aziende che commettono reati, ma tutte le aziende che vengono meno all’obbligo di sorveglianza si potrebbero trovare in problematiche penali anche solo per una decisione errata di un dipendente. Legge 91/2016 GU sulla responsabilità penale delle persone giuridiche La legge introduce un meccanismo sanzionatorio di carattere penale per le persone giuridiche in caso di reato ovvero di condotte contra legem durante le attività del medesimo soggetto giuridico. Nel caso di condanna possono essere imposte varie sanzioni alla persona giuridica che sono in grado di danneggiare in grave modo la reputazione o lo sviluppo economico della società o eventualmente portare anche allo scioglimento del soggetto. Le società purtroppo non sono ancora consapevoli di quali sono i confini della propria eventuale responsabilità penale. Quando è responsabile la società? La società diventa responsabile se il reato è commesso: in suo nome; nel suo interesse; nell’ambito dell’esercizio della sua attività o per mezzo di essa. Cosa può fare la società responsabile? La società è responsabile per gli atti dei suoi dirigenti, per le persone che esercitano attività di controllo e vigilanza e per qualsiasi altro soggetto legittimato a rappresentare la persona giuridica. Dal punto di vista degli imprenditori il punto più critico da sottolineare è il fatto che la persona giuridica può essere responsabile anche per un reato commesso a causa del mancato controllo e sorveglianza da parte dei soggetti competenti. In altre parole, se la società non adotta misure adeguate può diventare colpevole anche per un reato commesso da uno qualsiasi dei suoi dipendenti. A tal proposito riteniamo importante sottolineare che per portare la società ad essere penalmente responsabile non è obbligatoria l’individuazione della persona fisica che ha commesso il reato. Ciò mette l’imprenditore in una posizione ancora più pericolosa e comunque costringe tutte le aziende a prestare ancora più attenzione. Quali sanzioni possono essere imposte? Le sanzioni che possono essere imposte sono lo scioglimento della persona giuridica; la confisca del patrimonio; la confisca dei beni; una pena pecuniaria; l’interdizione dall’esercizio dell’attività; il divieto di ricevere contributi e sovvenzioni pubbliche; il divieto di ricevere fondi erogati dall’Unione Europea; il divieto di partecipare a gare pubbliche; la pubblicazione della sentenza di condanna. Per tutti coloro che sono interessati ad una efficace tutela della propria società, nel prossimo articolo forniremo le eventuali possibilità per potersi deresponsabilizzare e descriveremo le misure che possono adottare i soggetti giuridici e che permettono agli imprenditori di focalizzarsi sullo sviluppo del proprio business senza correre inutili rischi. Mgr. Juraj Krásny Vedi gli altri articoli della serie “legale” Facebook

