Jana Dubovcova in Parlamento per la sua relazione finale da Difensore civico

Nella sua ultima relazione annuale presentata al Parlamento, il Difensore civico Jana Dubovcová ha raccomandato la necessità di migliorare la tutela del diritto umano fondamentale di non essere torturati o sottoposti a trattamenti crudeli e disumani, nonché di garantire l’accesso all’acqua pulita e sicura per ogni individuo e migliorare la progettazione di edifici pubblici senza barriere. Dubovcová ha anche ribadito ai politici la sua raccomandazione di garantire l’indipendenza dell’ufficio del Difensore civico anche in termini di budget, di organizzazione e di personale. Jana Dubovcová ha terminato il suo mandato oggi 28 marzo e sarà sostituita nell’incarico da Maria Patakyová, nominata dal Parlamento il mese scorso.

