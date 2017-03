RS – Il mondo adesso [Australia, Russia, Canada, Usa, Siria, Sudafrica] L’Australia è stata colpita da un potente ciclone. Il ciclone Debbie, che trasporta venti fino ai 263 chilometri orari, ha lasciato almeno 45mila abitazioni senza elettricità. La zona più colpita è quella . Il premier Malcom Turnbull ha attivato lo stato d’emergenza. Al momento non risultano vittime né feriti, ma diverse case sono state danneggiate. La tempesta ha perso potenza, passando dalla categoria 4 alla categoria 3. Il genero di Donald Trump sarà interrogato sui suoi legami con la Russia. Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e consigliere del presidente sulla politica estera, di fronte alla commissione del senato che indaga sulle eventuali ingerenze di Mosca nella campagna elettorale statunitense. Il senato chiederà conto a Kushner di due incontri che avrebbe organizzato con alcuni ufficiali russi: al primo, che sarebbe avvenuto alla Trump Tower, avrebbe partecipato l’ambasciatore Sergei Kislyak, al secondo un dirigente di una banca di stato russa. Il leader dell’opposizione russa Aleksej Navalnyj resterà in carcere per 15 giorni. Navalnyj insieme ad altre persone mentre partecipava a una manifestazione per chiedere le dimissioni del primo ministro Dimitri Medvedev, accusato di corruzione. I cortei, ai quali hanno partecipato migliaia di persone, si sono svolti senza un permesso ufficiale delle autorità. Navalnyj aveva annunciato la sua candidatura contro Putin nel 2018, ma non può candidarsi perché è stato condannato in un processo da lui definito “politicizzato”. È morto l’attivista sudafricano Ahmed Kathrada. ed era uno dei leader della lotta contro l’apartheid. Recentemente aveva subìto un’operazione al cervello. Insieme a Nelson Mandela, era stato tra gli esponenti del partito African national congress condannati all’ergastolo nel 1964. Uscì dal cercere nel 1989, entrando in seguito a far parte del governo di Mandela. Un’inchiesta di Amnesty accusa gli Stati Uniti per le morti dei civili a Mosul. Ai residenti di Mosul è stato detto prima dei raid aerei del 17 marzo, che hanno causato la morte di più di 150 civili. Lo sostiene un rapporto dell’organizzazione umanitaria Amnesty International. Secondo Amnesty, la coalizione guidata dagli Stati Uniti in Iraq non ha preso le dovute precauzioni per evitare le morti dei civili mentre cerca di combattere il gruppo Stato islamico. In Spagna è stata aperta un’inchiesta sulle torture del governo siriano. Un tribunale spagnolo ha ordinato riguardo alla condotta degli ufficiali del governo siriano durante la guerra. Il caso riguarda una donna spagnola nata in Siria, che ha denunciato che suo fratello è stato torturato e giustiziato dalle forze di sicurezza siriane nel 2013. Alcune foto che ne confermano la morte sono stati portati via di nascosto dalla Siria da un fotografo. Il governo canadese verso la legalizzazione della marijuana. L’esecutivo ha intenzione di per uso ricreativo entro il 1 luglio 2018, come promesso in campagna elettorale dal primo ministro Justin Trudeau. Il Canada, a quel punto, diventerebbe il primo paese del G7 a legalizzare completamente l’uso della sostanza, il cui uso a scopo medico è già consentito. I ribelli siriani hanno preso il controllo dell’aeroporto di Tabqa. Le forze curde appoggiate dagli Stati Uniti della base aerea di Tabqa che era in mano ai militanti del gruppo Stato islamico (Is) dal 2014. Si tratta di una base strategicamente molto importante per la sua vicinanza a Raqqa, roccaforte dell’Is nel nord della Siria. La pazza gioia di Paolo Virzì ha vinto il David di Donatello come miglior film. ha vinto anche il premio per la miglior regia, mentre Valeria Bruni Tedeschi quello per la miglior attrice protagonista. Il premio come miglior attore è andato a Stefano Accorsi per Veloce come il vento di Matteo Rovere, vincitore di sei premi, tanti quanti Indivisibili di Edoardo De Angelis. Sul sito del David . I titoli dei quotidiani italiani di oggi 28 marzo 2017 Corriere della Sera: “Scuola, scontro nel governo”

La Repubblica: “Deficit, la Ue studia lo sconto da 5 miliardi”

La Stampa: “Il pressing di Renzi sulla manovra: niente tasse e no all’Ue”

Il Messaggero: “‘Sale il pil, manovra più leggera’”

Il Sole 24 Ore: “Il dollaro cade ai livelli pre-Trump”

Il Fatto Quotidiano: “La Madia e la tesi fabbricata col copia-incolla”

Libero: “Scandalo Alitalia”

Il Giornale: “Costretti a pagare i ladri”

Il Foglio: “La casa dentro la vita”

l’Unità: “Putin, eppure da noi qualcuno lo ama”

il manifesto: “Parco giochi” —

