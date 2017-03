RS – Cosa è successo ieri nel mondo [Regno Unito, Belgio, Ucraina, Iraq, Usa, Sud Corea] Regno Unito: “L’uomo che la polizia il responsabile dell’attacco terroristico avvenuto a Westminster mercoledì 22 marzo è stato formalmente identificato come Khalid Masood”. Ad annunciarlo tramite un post rilanciato su Twitter è la Metropolitan Police del Regno Unito. Belgio: La polizia della città belga di Anversa un uomo che ha tentato di investire alcuni persone nella principale via pedonale della città. Non ci sarebbe nessun ferito, l’auto è stata intercettata in tempo dai militari. Regno Unito: Il sedicente Stato Islamico l’attentato del 22 marzo fuori dal parlamento di Londra. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa e organo di propaganda dell’Isis Amaq. Ucraina: L’ex deputato comunista russo, Denis Voronenkov, durante una sparatoria davanti a un hotel nel centro di Kiev. A riferirlo è la polizia. Voronenkov si era trasferito in Ucraina dopo essere fuggito dalla Russia in seguito al coinvolgimento in un processo per appropriazione indebita e a dicembre 2016 era diventato cittadino ucraino. Regno Unito: Un poliziotto disarmato e un’insegnante di spagnolo: loro le prime due vittime identificate dalle autorità nell’attentato di Londra del 22 marzo 2017. Scotland Yard ha confermato che la maggior parte dei feriti sono stranieri. Tra questi ci sono tre studenti francesi, una coppia di rumeni e alcune persone di nazionalità coreana. La terza vittima un turista americano di 54 anni, Kurt Cochran. Era in viaggio in Europa con la moglie Melissa. Ucraina: Una serie di esplosioni in un deposito di armi l’evacuazione di 20mila persone. La base si trova a Balakliya, nei pressi della città di Kharkiv, a circa cento chilometri dalla posizione dei separatisti filo-russi. Iraq: Circa 400mila civili iracheni nella zona ovest di Mosul, a corto di cibo e di mezzi per soddisfare i bisogni primari. Nella città controllata dal sedicente Stato Islamico prosegue la battaglia iniziata dall’esercito di Baghdad per riconquistare il territorio. A diffondere i dati è stata l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. Stati Uniti: Un veterano dell’esercito statunitense un afroamericano con una spada nella città di New York. La vittima si chiamava Timothy Caughman, 66 anni, ed è stata colpita al petto e alla schiena. James Harris Jackson, 28 anni, si è consegnato alla polizia di Times Square ed è stato arrestato. Jackson ha comunicato alle autorità di provare odio per gli afroamericani da almeno 10 anni. Corea del Sud: Un traghetto dal fondo del mare. L’imbarcazione era affondata il 16 aprile 2014 e ha causato la morte di 304 persone, tre le quali molti bambini in gita scolastica. Stati Uniti: il trailer di Death Note, adattamento dell’omonimo manga giapponese di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, che uscirà su Netflix nell’agosto 2017. — Dal sito TPI / Facebook

