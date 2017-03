Detti e proverbi – Ako si kto ustelie, tak bude aj spať

Ako si kto ustelie, tak bude aj spať

“Dormirai come avrai rifatto il tuo letto.” Apparentemente questo detto non è nato in una casa signorile dove i letti venivano rifatti dalla servitù. E non arriva neanche dal Lontano Oriente, dove si dorme su semplici stuoie. I nostri contadini dormivano su letti fatti con materassi riempiti di foglie di granoturco o di fieno, le lenzuola erano di canapa e il cuscino e il piumone erano riempiti con piumino d’oca. Le piume di notte si spostavano qua e là e la mattina sia il cuscino sia il piumone andavano ben scossi e sistemati perché le piume si riassestassero. Chi trascurava quest’operazione avrebbe dormito scomodo. Il nostro proverbio Ako si kto ustelie, tak bude aj spať porta alla responsabilità per le proprie azioni, come anche il proverbio italiano “Chi è causa del suo mal, pianga se stesso”.

C’è un altro proverbio un po’ più moderno, con il significato molto simile:

Každý si je strojcom/kováčom svojho šťastia.

Siamo noi in prima persona a doverci impegnare per essere felici, e non aspettarci sempre che siano le azioni di altre persone o degli eventi a decidere per noi e a indicarci la nostra strada, perché „Ognuno è il costruttore/fabbro della propria felicità.“

A questo punto faccio una piccola deviazione linguistica su due parole magiche: FELICITÀ e FORTUNA. In slovacco entrambe si possono tradurre con la parola šťastie, il significato corretto si distingue dal contesto (un po’ come per la parola „nipote“ in italiano). È più facile per l’aggettivo: šťastný significa felice mentre šťastlivý vuol dire fortunato. A differenza dall‘italiano, dove „avere fortuna“ ed „essere fortunati“ hanno lo stesso significato, in slovacco l’utilizzo del verbo avere o essere cambia radicalmente il risultato: mať šťastie significa avere fortuna, mentre byť šťastný essere felice. Mať z pekla šťastie vuol dire avere tantissima fortuna, letteralmente „avere fortuna dall’inferno“ (attenzione, è una forma piuttosto informale).

Se vi augurano „Veľa šťastia!“ ed è in occasione del vostro compleanno, vi stanno augurando tanta felicità. Se invece state per partecipare a una gara o a un gioco, lo stesso augurio vale “Buona fortuna!”. Si percepisce benissimo che in slovacco la distinzione tra „fortuna“ e „felicità“ non è così netta come in italiano: forse per gli antenati slavi la Felicità era una questione di Fortuna?

Chvalabohu!

Stranamente questo modo di dire si è preservato durante i lunghi anni del regime comunista. Presumo che sia talmente usato e talmente radicato che non siano riusciti a sostituirlo con un “pari valore” nonostante la chiara – se pur ormai perduta – matrice ecclesiastica: il detto che oggi viene scritto in una sola parola e senza accenti, primariamente era composto da due parole: Chvála Bohu! la cui traduzione è “Lode al Signore!”. Chvalabohu oggi viene usato per esprimere contentezza, soddisfazione, nel semplice senso di “meno male” e non ha più nessun riferimento al Signore. Altre parole con significato simile possono essere našťastie “per fortuna” oppure ešte šťastie, že/ešteže “meno male/per fortuna che”.

Qualche esempio:

Mám sa, chvalabohu, dobre. Per fortuna/Meno male sto bene.

Ešteže som sa vrátil! Meno male che sono tornato.

Michaela Šebőková Vannini

