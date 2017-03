Per gli stranieri extra-UE lavoro stagionale in Slovacchia anche senza permesso di soggiorno A partire da maggio gli stranieri extracomunitari potranno ottenere un posto di lavoro stagionale in Slovacchia anche senza il permesso di soggiorno temporaneo, che invece oggi è necessario. Questo sarà possibile dopo l’approvazione ieri in Parlamento con 94 voti a favore, 35 astenuti e solo 14 contrari di un emendamento alla legge sul soggiorno degli stranieri del ministero degli Interni. Secondo le nuove regole gli stranieri extra-UE potranno soggiornare per un massimo di 90 giorni in Slovacchia in base al loro visto Schengen e permesso di lavoro. In una seconda fase gli stranieri potranno anche prolungare il loro soggiorno richiedendo un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale, che non potrà superare i 180 giorni. L’emendamento recepisce nella legislazione slovacca una direttiva europea per la semplificazione dell’ingresso, soggiorno e occupazione di alcune categorie di dipendenti extracomunitari negli Stati membri UE, come i lavoratori stagionali e i trasferimenti intra-aziendali delle aziende tra sedi di diversi paesi. (Red) –

