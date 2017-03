Il ministero del Lavoro schierato per i diritti dei lavoratori Sono scomparse dalla circolazione negli ultimi due anni quasi 700 agenzie di somministrazione del lavoro che operavano in Slovacchia, scriveva ieri con richiamo in prima pagina il , un fatto che secondo l’articolista è merito dell’azione del ministero del Lavoro e Affari sociali. Le agenzie erano solite fornire lavoratori alle grandi fabbriche, come Volkswagen a Bratislava o Kia a Zilina, che si avvantaggiavano di un costo del lavoro inferiore. Il ministero tuttavia è riuscito a far passare un provvedimento che limita l’uso di questo tipo di manodopera a un massimo di 24 mesi, con l’obbligo di promuoverli di ruolo dopo tale termine. Le nuove regole prevedono anche il pagamento da parte delle imprese a questo personale “in affitto” dello stesso salario garantito ai loro dipendenti interni, con multe per i trasgressori fino a 100.000 euro, il che ha portato a un aumento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso le aziende, sostiene il ministero, cosa confermata nell’articolo da VW e Kia. Con la nuova normativa, il numero di agenzie è sceso da 1.034 all’attuale 338. Secondo il ministero, gran parte delle imprese non facevano uso delle agenzie per la loro flessibilità produttiva, ma soltanto come strumento per abbassare il loro costo del lavoro, peggiorando al tempo stesso le condizioni di lavoro per gli addetti. (Red) Facebook

