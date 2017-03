Aeroporto di Bratislava, da domenica si vola verso 41 destinazioni di cui 6 in Italia Da domenica 26 marzo entrerà in vigore presso l’aeroporto di Bratislava M.R. Stefanik il nuovo orario estivo che prevede 44 voli di linea su 41 destinazioni in 22 paesi. Tra le novità assolute vi sono voli regolari per la Bosnia-Erzegovina, la Romania, e Sofia in Bulgaria e Varsavia in Polonia a partire dal 30 giugno. La discrasia tra il numero di voli e di destinazioni è dovuto ad alcuni “doppioni”: i voli per Malaga, Maiorca e Corfù sono operati da 2 compagnie aeree in orari diversi, Ryanair e Smartwings. Come ha informato poco fa la portavoce dell’aeroporto, l’offerta è più ricca quest’anno rispetto alle 30 destinazioni in 15 paesi del 2016. Voli regolari e charter settimanali saranno gestiti durante la primavera e l’estate da sette compagnie aeree: Flydubai, Pobeda, Czech Airlines, Wizz Air, Ryanair, Air Cairo e Travel Service / Smartwings. Voli charter su base saltuaria decolleranno da Bratislava per le destinazioni di vacanza con le compagnie Travel Service, Bulgarian Air Charter, Corendon Airlines, Air Malta, Mistral Air, Air Cairo, Tunisair, Tailwind Airlines e Arkia-Israeli Airlines. E per l’Italia? Ai voli di tutto l’anno – purtroppo sono rimasti solo Milano-Bergamo e Roma Ciampino – si aggiungono alcune destinazioni estive: Trapani e Alghero con Ryanair e Olbia e Lamezia Terme servite da Smartwings. Inoltre, dal 30 ottobre prossimo, con il prossimo orario invernale, si aggiungerà il volo per Bologna annunciato da Ryanair poche settimana fa e i cui biglietti . L’orario estivo completo, che si applicherà dal 26 marzo al 28 ottobre 2017, è . Qui tutte le destinazioni: Belgio

Bruxelles-Charleroi (Ryanair), 4 volte a settimana Bosnia-Erzegovina

Tuzla (Wizz Air), 2x settimana (da giugno 3x settimana) Bulgaria

Burgas (Smartwings), 8x settimana

Sofia (Wizz Air), 4x settimana Cipro

Larnaka (Smartwings), 3x settimana Cechia

Praga (CSA), 6x settimana (4x settimana in luglio e agosto) Egitto

Hurghada (Air Cairo), 2x settimana

Marsa Alam (Air Cairo), 1x settimana Francia

Paris-Beauvais (Ryanair), 2x settimana Grecia

Atene (Ryanair), 2x settimana

Heraklion (Smartwings), 5x settimana

Corfù (Ryanair), 1x settimana e (Smartwings), 2x settimana

Rodi (Smartwings), 6x settimana

Zacinto (Smartwings), 3x settimana Irlanda

Dublino (Ryanair), 7x settimana Israele

Tel Aviv (Smartwings), 3x settimana Macedonia

Skopje (Wizz Air), 2x settimana (da luglio 4x settimana) Germania

Berlino (Ryanair), 4x settimana Polonia

Varsavia (Wizz Air), 4x settimana Romania

Cluj Napoca (Wizz Air), 2 volte a settimana Russia

Mosca-Vnukovo (Pobeda), 4x settimana Serbia

Nis (Ryanair), 2x settimana Slovacchia

Košice (CSA), 6x settimana (4x settimana in luglio e agosto) Emirati Arabi Uniti

Dubai (Flydubai), 3xa settimana Spagna

Barcellona-Girona (Ryanair), 2x settimana (3x nel mese di agosto)

Madrid (Ryanair), 2x settimana

Malaga (Ryanair), 2x settimana, e (Smartwings), 2x settimana

Minorca (Smartwings), 1x settimana

Palma de Mallorca (Ryanair), 2x settimana, e (Smartwings), 4x settimana Italia

Alghero (Ryanair), 2x settimana

Lamezia Terme (Smartwings), 2x settimana

Milano-Bergamo (Ryanair), 4x settimana

Olbia (Smartwings), 3x settimana

Roma-Ciampino (Ryanair), 3x settimana

Trapani (Ryanair), 2x settimana Ucraina

Kiev (Wizz Air), 2x settimana (da agosto 4x) Regno Unito

Birmingham (Ryanair), 3x settimana

Edimburgo (Ryanair), 2x settimana (3x nel mese di luglio)

Manchester (Ryanair), 3x settimana.

Leeds-Bradford (Ryanair), 2x settimana

Londra-Stansted (Ryanair), 10x settimana (agosto 9x settimana) (La Redazione) –

Foto tiagoafpereira cc-by-nc Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Condanna confermata a 30 mesi per i due italiani falsificatori di banconote Sarà il governo, e non il presidente, a nominare il capo dell’autorità per l’energia »