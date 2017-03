Crolla l’import italiano di agnelli dalla Slovacchia

Gli italiani quest’anno hanno comprano meno agnelli dalla Slovacchia in vista della Pasqua. La produzione di agnelli in questo Paese è infatti in gran parte destinata alle cucine del centro Italia per le tavolata delle festività pasquali. Ma quest’anno la quantità di agnelli esportati verso il Belpaese è crollato del 30%: dai 12.000 animali del 2015 si è scesi agli 8.500 di quest’anno.

Dietro al calo degli acquisti ci sarebbe un minore interesse nei piatti della cucina tradizionale da parte delle giovani generazioni di italiani, il proprietario italiano del mattatoio di Sabinov. Ma secondo gli allevatori slovacchi la ragione è da ricercarsi anche nell’offerta più economica dei produttori della Romania, dove i contadini vendono gli animali a 1 euro al chilo di peso vivo, mentre gli agnelli slovacchi sono ceduti a 2 euro e 50.

Foto cc-by-nc-sa