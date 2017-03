Morto un operaio nel cantiere di Jaguar a Nitra

Un 22enne impiegato come lavoratore autonomo presso una delle aziende che stanno costruendo la fabbrica Jaguar Land Rover (JLR) nei pressi di Nitra è morto il 20 marzo all’interno della gabbia di una piattaforma aerea a una decina di metri dal suolo. Durante lo spostamento della piattaforma il ragazzo è rimasto schiacciato, e nonostante l’intervento dei soccorsi che lo hanno rianimato, la vittima è poi deceduta più tardi in ospedale. Il giovane stava installando un sistema antincendio autoestinguente sotto la struttura del tetto dello stabilimento.

L’ispettorato della sicurezza sul lavoro ha fatto una verifica in cantiere e ha trovato diverse violazioni alla normativa sulla sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro e altre carenze. L’azienda rischia una multa fino a 200.000 euro, e la polizia ha lanciato un procedimento penale per il reato di omicidio per negligenza.

(Red)

–

Foto pixabay CC0