Donne dell’Est sexy e sottomesse? Mirka, slovacca di Varese, dice la sua con ironia

È scoppiato nei giorni scorsi un polverone sulla Rai dopo che il programma Parliamone Sabato aveva parlato sabato scorso su Rai Uno delle donne dell’Est come ragazze sempre bellissime e super-sexy anche da mamme, sottomesse al marito e disposte al perdono. È girata molto sui social, e ha scatenato migliaia di reazioni, tante ironiche, una scaletta in sei punti che mostra perché i maschi italiani scelgono le donne dell’Est Europa. La ridda di polemiche seguite alla trasmissione hanno portato la Rai a sopprimere il programma, dopo che numerose personalità hanno accusato gli autori di sessismo, razzismo e uso della donna come oggetto, senza parlare di un utilizzo criminale di clamorosi luoghi comuni. un resoconto dell’accaduto e delle reazioni per chi se lo fosse perso.

La cosa però ha fatto anche scatenare l’ironia di centinaia di utenti del web che si sono sbizzarriti nell’inventare altre “liste della spesa” sullo stile di quella fatta dalla Rai. Ecco allora nascere decine di elenchi dei “Motivi per scegliere”, ad esempio, “un ragazzo italiano”, dove spicca il fatto che “nessuno te lo ruba con la sua pancetta” o “non si accorge quando lo tradisci” e “puoi fargli credere che comandi lui”. Ma anche i motivi per avere “Un fidanzato immigrato”, dove si impara che “vive in hotel a 5 stelle” e “ha smartphone e wifi gratis” , oppure ”Un marito filippino”, perché è “disposto a farsi comandare” e “anche dopo 30 anni di matrimonio ti chiama ancora Señora”. una carrellata dei meme più divertenti.

Ieri al programma Deejay Chiama Italia di Radio Deejay è intervenuta telefonicamente nei panni di “una vera fidanzata dell’Est” Mirka, una ragazza slovacca di 34 anni che vive a Varese, dove ha marito italiano e due figli e parla un italiano perfetto. Mirka, con lo spirito adatto alla trasmissione, ha ironizzato sul suo essere dell’Est e sfatato tutti i miti più comuni. Ha detto per esempio di avere ancora un “bel sedere” nonostante due maternità, ma tutte le donne possono avere un bel fisico, è solo questione di curarlo, ha specificato. Ha detto che anche in tuta è possibile essere sexy, e ha negato di poter prendere in considerazione di perdonare i tradimenti o di farsi comandare dal marito, con il quale le faccende di casa si dividono al 50%. .

(Red)

Foto jeyh@flickr