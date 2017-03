Attentato a Londra: i giornali britannici invitano alla calma

Intorno alle 15.40 del 22 marzo, un uomo a bordo di un’auto ha investito i passanti sul ponte di Westminster, a Londra, uccidendo due persone e ferendone una quarantina. L’uomo si è poi diretto contro il parlamento, accoltellando un poliziotto. Due agenti lo hanno ucciso. Dell’attentatore non è stata ancora rivelata l’identità. Il vicecommissario Mark Rowley ha affermato che sette persone sono arrestate nell’ambito delle indagini, dopo una serie di perquisizioni a Londra e a Birmingham.

L’attentato di Westminster è una tragedia ma non è una minaccia per la democrazia The Guardian “L’attacco del terrorismo globale ha colpito il cuore di Londra, in un attentato fatale alle porte del palazzo di Westminster. Il simbolismo è evidente. Un attacco contro il tempio della democrazia provoca un particolare sentimento di rabbia. Che delle persone, compreso un poliziotto, debbano morire in questo tipo di assalto è una cosa tragica”, . E precisa: “Possiamo immaginare che l’autore avesse previsto il clamore che il suo gesto e il suo messaggio avrebbero provocato. Il suo scopo probabilmente era quello di diffondere la paura, di mettere alla prova la solidità della democrazia e, se possibile, farle cambiare atteggiamento. Per questo dobbiamo controllare la nostra reazione dopo quello che è accaduto”.

Su Westiminster bridge The Times “Il palazzo di Westminster, il cuore stesso della democrazia britannica, è stato attaccato. Non da una sofisticata azione cibernetica, ma dall’arma più rozza”, : “Un’auto guidata a forte velocità da un uomo armato con un coltello. La scia di morti e di feriti che corre lungo Westminster bridge fino ai cancelli del parlamento mostra come le guerre in corso nel mondo hanno ormai invaso il nostro stile di vita”.

Neghiamo ai terroristi la reazione sproporzionata che si aspettano

The Daily Telegraph

“Gli attacchi di ieri hanno dimostrato che non servono armi sofisticate per ottenere il tipo di impatto che i terroristi ricercano”, del giornale conservatore: “Come nell’attacco con il camion a Berlino prima di Natale e a Nizza l’estate scorsa i terroristi usano sempre di più dei metodi rudimentali per provocare morti e feriti. Il terrorista addestrato dai suoi maestri jihadisti a far strage è stato soppiantato dal cane sciolto che si è radicalizzato da solo e che è molto più difficile da individuare. […] Il cosiddetto Stato islamico si comporta come una guida ideologica per i terroristi jihadisti in occidente. Sono una minaccia concreta e imminente, ma vogliono anche che reagiamo in modo esagerato e che rinunciamo alla normalità più di quanto stiamo già facendo”.

L’ultimo attentato terroristico dimostra una volta ancora che dobbiamo restituire le strade alla gente

The Independent

“il poveraccio che ha voluto compiere una strage a Westminster ha usato un’arma tanto comune quanto micidiale: un’auto lanciata sulla folla di turisti e londinesi. Erano il bersaglio più facile. Come città, come paese, come mondo intero dobbiamo accettare il fatto che quelli che vogliono calpestare il nostro stile di vita liberale, aperto e tollerante useranno sempre più spesso questo genere di tattica rudimentale. E dobbiamo agire rapidamente per proteggere le folle che visitano, passeggiano e scattano selfie nel cuore turistico di Londra”.



