RS – Il mondo adesso [Londra, Ucraina, Sud Corea, Francia, Isis, Brasile]

Sette persone arrestate nell’ambito delle indagini sull’attentato contro il parlamento britannico. Lo ha riferito il vicecommissario della polizia Mark Rowley, che ha anche abbassato a tre il numero delle persone uccise. I fermi sono avvenuti dopo una serie di perquisizioni a Londra e a Birmingham. Intorno alle 15.40 del 22 marzo, un uomo a bordo di un’auto ha investito i passanti sul ponte di Westminster, a Londra, e ferendone una quarantina. L’uomo si è poi diretto contro il parlamento, accoltellando un poliziotto. Due agenti lo hanno ucciso. Dell’attentatore non è stata ancora rivelata l’identità.

Esplosione in un deposito di munizioni in Ucraina. L’esercito di Kiev il sabotaggio del magazzino della base militare di Balakleya, nell’est del paese, che contiene circa 138mila tonnellate di munizioni per carri armati. Non ci sono state vittime, ma ventimila persone hanno dovuto lasciare i villaggi della zona, che si trova vicino al confine con la Russia.

Il traghetto sudcoreano Sewol è riaffiorato in superficie dopo una serie di azioni di sollevamento e stabilizzazione dello scafo. Il relitto, affondato il 16 aprile 2014 al largo dell’isola di Jindo, sarà trasportato nel porto di Mokpo per permettere il riconoscimento degli ultimi dispersi (ufficialmente nove) e ricostruire le cause della tragedia in cui morirono 304 persone, quasi tutti studenti in gita. L’operazione è guidata da un consorzio cinese. Il naufragio è stato attributo a una combinazione di errori tecnici e umani e il capitano è stato condannato all’ergastolo per omicidio.

Nuove rivelazioni in Francia sul candidato conservatore François Fillon. Secondo il settimanale satirico , François Fillon, candidato della destra all’Eliseo, avrebbe intascato 46mila euro per fare da intermediario e far incontrare il presidente russo Vladmir Putin e l’amministratore delegato della società petrolifera Total Patrick Pouyanné. Nel frattempo il ministro dell’interno Bruno Le Roux di aver fatto assumere come assistenti le sue due figlie di 15 e 16 anni.

Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno vietato computer e tablet sugli aerei provenienti da otto paesi del Medio Oriente e del Nordafrica. I passeggeri , ma potranno invece portare telefoni e apparecchiature mediche. La misura e potrebbe durare diverse settimane. Le compagnie aeree coinvolte sono nove, mentre gli scali sono dieci. Il Regno Unito .

Vertice della coalizione contro il gruppo Stato islamico a Washington. I 68 paesi impegnati in Iraq e in Siria nei bombardamenti contro il gruppo Stato islamico . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di “demolire” i jihadisti, anche se la coalizione è attraversata da diversi conflitti e divisioni.

In Brasile è stato ucciso un attivista del Movimento dei senza terra. Cinque uomini armati a Parauapebas, nell’Amazzonia brasiliana, e hanno ucciso Waldomiro Costa Pereira del Movimento dei senza terra (Mst), il gruppo attivo per la redistribuzione del latifondo ai contadini. Il Brasile è diventato il paese più pericoloso al mondo per gli attivisti, con un record di 61 persone uccise nel 2016.

Facebook ha presentato uno strumento per segnalare le notizie false. L’azienda una notizia pubblicata sul blog Newport Buzz, nella quale c’era scritto che centinaia di migliaia di irlandesi erano stati portati negli Stati Uniti per fare gli schiavi. L’avviso viene fuori ogni volta che l’articolo viene condiviso. La decisione di Facebook è arrivata in seguito al risultato delle elezioni statunitensi, in particolare quando diversi analisti hanno dichiarato che Facebook ha avuto un ruolo nella circolazione delle notizie diffamatorie contro Hillary Clinton diffuse dai sostenitori di Donald Trump.

È stata proposta una riorganizzazione dell’albero evolutivo dei dinosauri. Nella nuova classificazione i brontosauri, gli erbivori con il collo lungo, e i tirannosauri, animali carnivori, . Inoltre, lo studio suggerisce che i primi dinosauri erano onnivori e che potrebbero essere comparsi prima nell’emisfero settentrionale. L’attuale classificazione dei dinosauri risale alla fine dell’ottocento. Se la nuova classificazione sarà accettata, si dovrà rivedere l’allestimento dei musei.

I titoli dei quotidiani italiani di oggi 23 marzo 2017

Corriere della Sera: “Londra, attacco al parlamento”

La Repubblica: “Attacco al cuore di Londra”

La Stampa: “Jihad, attacco a Londra”

Il Messaggero: “Strage annunciata, smacco agli 007”

Avvenire: “La democrazia nel mirino”

Il Fatto Quotidiano: “Londra, morte al parlamento”

Il Sole 24 Ore: “Effetto tassi, giù di 20 miliardi gli interessi sul debito pubblico”

Il Giornale: “Strage a Londra. L’islam ci rifà la festa”

Il Foglio: “Il terrorismo accoltella il cuore della democrazia, morti e feriti a Westminster”

Libero: “La Turchia vuole ammazzarci e l’Italia prepara il funerale”

l’Unità: “Costretti a vivere da bamboccioni”

il manifesto: “Nel cuore di Londra”

—

Dal sito