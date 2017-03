Ministero: fondi UE agli sgoccioli per le autostrade, necessario ripartire con progetti PPP Si è svolta martedì a Bratislava una conferenza sulle infrastrutture stradali durante la quale diversi relatori hanno sottolineato che stanno per finire i fondi comunitari per la costruzione di nuovi progetti, e che questo comporterà serie difficoltà per proseguire il completamento della rete autostradale nazionale. Il segretario di stato del ministero dei Trasporti Peter Durcek ha detto che sarà un compito impegnativo per il governo, il ministero e i governi futuri assicurare il finanziamento di progetti non inclusi tra quelli coperti dai fondi dell’UE. Durcek ha detto che a un certo punto «sarà necessario lanciare ulteriori progetti di partenariato pubblico-privato (PPP)», e allocare più fondi statali nel settore, per cui si renderà utile una modifica legislativa per ridurre il freno al debito pubblico approvato alcuni anni fa per il consolidamento delle finanze dello Stato. Il capo delle Autostrade Nazionali (NDS) Jan Durisin ha sottolineato che fino ad oggi «la costruzione delle autostrade è stata sostenuta dai fondi UE», con solo «due importanti eccezioni di progetti PPP». È dunque necessario cercare un nuovo modello di finanziamento nel giro di pochi anni, probabilmente dopo il 2020. (Red) –

