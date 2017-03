I paradisi delle multinazionali in Europa Tra i quindici paradisi fiscali societari più aggressivi al mondo ci sono 4 paesi europei. Anche perché l’Unione Europea ha scelto di contrastare solo i paradisi fiscali all’esterno dei suoi confini [di Leopoldo Nascia] In Europa la concomitanza dell’abolizione delle frontiere per le imprese, l’istituzione della moneta unica e lo sviluppo di ingegnerie finanziarie in grado di sfruttare al meglio le tecnologie informatiche stanno favorendo da diversi tempo l’erosione della base imponibile delle grandi imprese nei paesi ad ‘alta’ pressione tributaria, non solo verso i classici paradisi fiscali come Montecarlo e la Svizzera ma soprattutto presso paesi ‘insospettabili’, membri dell’Unione e della moneta unica. L’Euro, dopo avere eliminato il ricorso alla politica monetaria per il recupero di competitività e per contenere il debito pubblico, ha favorito la concorrenza fiscale tra i paesi per attrarre imprese. La mancanza di controlli sul movimento dei capitali e la libertà di stabilimento delle imprese ha facilitato la creazione di filiali in molti paesi per beneficiare delle sempre più numerose facilitazioni fiscali finalizzate all’attrazione di capitali. Il binomio ingegneria finanziaria-Internet ha permesso alle imprese multinazionali di distribuire la base imponibile tra più paesi per minimizzare il carico fiscale complessivo. L’importanza del ‘global tax planning’ è cresciuta fino a rendere indispensabile tale funzione manageriale in ogni gruppo imprenditoriale. L’elusione fiscale delle grandi imprese, ovvero la costituzione di società o di altri artifizi giuridici finalizzata a ridurre il carico tributario surrettiziamente pur rispettando formalmente le norme fiscali trova nell’Unione Europea una zona franca, immune in molti casi dall’azione della magistratura e delle polizie tributarie, che a differenza delle imprese debbono fare i conti con i confini nazionali. Il concetto stesso di paradiso fiscale oggi è più sfumato ed include sia i paesi con tassazione minima o nulla dei profitti ma anche quelli che dispongono di una normativa che ostacola nei fatti lo scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali straniere. I rischi per i bilanci pubblici originati da una concorrenza fiscale è stata messa in risalto da tempo anche dall’Ocse nel 1998 con il rapporto ‘Harmful Tax Competition: An emerging global issue’ in cui proprio viene analizzato e dettagliato il concetto di concorrenza fiscale dannosa e gli effetti nefasti dei comportamenti da free rider delle multinazionali che beneficiano di appalti e commesse della spesa pubblica per fare profitto trasferiti e tassati nelle comode sponde dei paradisi fiscali. Da allora l’Ocse pubblica periodicamente le liste nere e grigie dei paradisi fiscali sottolineando quali sono le criticità che ogni paradiso sfrutta a discapito degli altri paesi. Lo stato di Bermuda è forse il più importante paradiso fiscale nel mondo e i dati di un rapporto Oxfam mettono in evidenza l’entità inquietante del fenomeno dell’elusione fiscale delle grandi imprese: ‘…nel 2012 le multinazionali USA hanno dichiarato alle Bermuda profitti per 80 miliardi di dollari, ossia più di quanto dichiarato complessivamente in Giappone, Cina, Germania e Francia…’. Dall’inizio del 2000 nel cuore dell’Unione Europea le normative fiscali nazionali hanno intrapreso una china sempre più spesso mirata a favore delle agevolazioni tributarie alle grandi imprese per attrarre capitale dall’estero, nonostante i rigidi parametri richiesti dall’Euro. Il conto di tali politiche alla fine risulta pagato da gli altri contribuenti: lavoratori, pensionati e piccole imprese che non dispongono della capacità di elusione delle grandi imprese e dagli utenti dei servizi pubblici sempre meno frequenti per la mancanza di fondi. Quasi a sorpresa il rapporto Oxfam, pubblicato il 12 dicembre 2016, stila la graduatoria dei ‘15 paradisi fiscali societari più aggressivi al mondo’, definiti secondo criteri come: l’aliquota sui redditi societari, gli incentivi fiscali disponibili e la carenza di cooperazione internazionale in materia di contrasto all’elusione fiscale. A sorpresa dopo i soli noti come le Bermuda e le Isole Cayman, si trovano l’Olanda (terzo posto), l’Irlanda (sesto posto), il Lussemburgo (settimo posto) e Cipro (decimo posto), ovvero quattro membri dell’Unione e dell’Euro. Nel cuore dell’Europa, le istituzioni europee non hanno contrastato nella maniera dovuta l’emersione del fenomeno ‘paradiso societario’, che nel caso di Cipro e Irlanda non è stato sufficiente ad evitare pesantissime crisi finanziarie. La graduatoria di Oxfam è destinata a essere ignorata perché utilizza metodi diversi rispetto a quelli più blandi dell’Ocse e perché l’Unione Europea ha scelto di contrastare solo i paradisi fiscali all’esterno dei suoi confini. La concorrenza fiscale sempre più agguerrita fra paesi dell’Unione Europea sta riducendo progressivamente le aliquote sui profitti, erodendo la base imponibile delle grandi imprese a scapito del gettito tributario. Come racconta il rapporto Oxfam, in Olanda solo la patent box, ovvero l’esenzione fiscale totale o parziale derivante dallo sfruttamento di brevetti, licenze e marchi, dovrebbe ridurre del 7,6% il gettito tributario d’impresa nel 2016. Gli altri paesi dell’Unione non sono da meno e nel giro di pochi anni hanno creato le proprie patent box, soluzione adottata nel 2015 anche in Italia, assieme ad altre forme di agevolazioni rivolte dichiaratamente alle imprese estere. La pratica sempre più diffusa del ruling internazionale, ovvero la stipula di accordi preventivi di norma riservati fra le multinazionali e l’amministrazione finanziaria ospitante consente di concordare aliquote fiscali di favore che di fatto sono forme di concorrenza sleale nei confronti degli altri paesi membri. Le recenti sentenze della Corte Europea hanno sanzionato il Lussemburgo per FCA e Starbucks, e l’Irlanda per Apple, perché hanno utilizzato lo strumento fiscale per corrispondere aiuti di Stato proibiti dai trattati dell’Unione Europea. Eppure la sanzione comminata ai paesi trasgressori sembra poca cosa, normalmente il pagamento delle imposte al netto dell’accordo di ruling, da parte delle imprese beneficiarie, rispetto al prezzo salato richiesto, in termini di sacrifici e di democrazia come nel caso della Grecia, per il mancato rispetto dei parametri di bilancio richiesti dall’Euro. […continua…] –

Foto cc-by-nc-sa

Immagine: BS+wikicommons

