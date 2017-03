RS – Il mondo adesso [Francia, Usa, Italia, Isis, Siria, clima, Ciad] Nuove rivelazioni in Francia sul candidato conservatore François Fillon. Secondo il settimanale satirico , François Fillon, candidato della destra all’Eliseo, avrebbe intascato 46mila euro per fare da intermediario e far incontrare il presidente russo Vladmir Putin e l’amministratore delegato della società petrolifera Total Patrick Pouyanné.

Nel frattempo il ministro dell’interno Bruno Le Roux di aver fatto assumere come assistenti le sue due figlie di 15 e 16 anni. Gli Stati Uniti hanno vietato computer e tablet sugli aerei provenienti da otto paesi del Medio Oriente e del Nordafrica. I passeggeri , ma potranno invece portare telefoni e apparecchiature mediche. La misura è in vigore dal 21 marzo e potrebbe durare diverse settimane. Le compagnie aeree coinvolte sono nove, mentre gli scali sono dieci. Il Regno Unito . In Italia oltre un milione di famiglie è senza redditi da lavoro. Rispetto al 2015 si passa da un milione e 92mila a un milione e 85mila, dice l’Istat nei . I componenti di queste famiglie, il 6,6 per cento di quelle presenti sul mercato del lavoro, sono disoccupati, quindi il reddito arriva da pensioni o rendite. In 970mila casi la donna è l’unica fonte di reddito. Vertice della coalizione contro il gruppo Stato islamico a Washington. I 68 paesi impegnati in Iraq e in Siria nei bombardamenti contro il gruppo Stato islamico si riuniscono mercoledì a Washington. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di “demolire” i jihadisti, anche se la coalizione è attraversata da diversi conflitti e divisioni. I ribelli siriani hanno compiuto una nuova offensiva a Damasco. All’alba di martedì 21 marzo le forze di opposizione un nuovo attacco nel distretto di Jobel, lungo una delle principali arterie stradali che portano verso la città vecchia. Il 20 marzo le forze fedeli a Bashar Al Assad un attacco a sorpresa dei ribelli proprio in quell’area. È stata aperta un’inchiesta sui legami tra Donald Trump e la Russia. L’ha rivelato il direttore dell’Fbi, James Comey, degli Stati Uniti. “L’Fbi indaga sui tentativi del governo russo d’interferire nelle elezioni presidenziali del 2016”, ha dichiarato Comey. Sotto esame c’è la natura dei legami tra alcune persone che fanno parte dell’amministrazione Trump e gli esponenti del governo russo. Durante l’audizione, Comey ha anche dichiarato che non ci sono prove delle accuse di Trump nei confronti di Obama, che secondo il presidente avrebbe messo delle microspie nei suoi uffici di New York durante la campagna elettorale. Il riscaldamento globale spinge il pianeta in “territori sconosciuti”. Secondo il rapporto dell’ , pubblicato il 21 marzo, le temperature da record che hanno reso il 2016 l’anno più caldo di sempre proseguiranno anche nel 2017, il pianeta in un “territorio realmente sconosciuto”. Il riscaldamento globale, insieme all’effetto del Niño, causa anche lo scioglimento dei ghiacci polari e l’innalzamento del livello degli oceani. Vandalizzati i graffiti preistorici di Ennedi, in Ciad. Dei vandali , in francese e in arabo, su uno dei graffiti preistorici del sito di Ennedi, che si trova nella parte del deserto del Sahara nel nord del Ciad e che nel 2016 è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Secondo il ministro della cultura ciadiano, il regista Mahamat Saleh Haroun, i responsabili sono probabilmente dei giovani del posto. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 22 marzo 2017 Corriere della Sera: “Terrorismo, stretta sui voli”

La Repubblica: “Allarme per le bombe nei tablet Vietati sui voli per Usa e Londra”

La Stampa: “Migranti, intesa con Berlino”

Il Messaggero: “Da Roma la scossa all’Europa”

Avvenire: “‘Tutti sbirri’ contro i clan”

Il Fatto Quotidiano: “Minzo interdetto e abusivo: Grasso lo faccia cacciare”

Il Sole 24 Ore: “Banche venete, proroga per le offerte ai soci”

Il Giornale: “Scatta il piano di guerra per difenderci dai black bloc”

Il Foglio: “Se la notizia della morte delle banche italiane è stata ampiamente esagerata”

Libero: “Equitalia è impazzita”

l’Unità: “Ma che democrazia è quella a Cinquestelle?”

il manifesto: “Mani libere” —

