Prende il via oggi Coneco, la maggiore fiera delle costruzioni e soluzioni per l’abitazione Dal 22 al 25 marzo si svolge presso il centro Incheba Expo Bratislava la più importante fiera di costruzione in Slovacchia. Nata nel 1990, Coneco è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore dell’edilizia, costruzioni e soluzioni d’interni. È qui che vengono presentati nuovi prodotti, processi, materiali per raggiungere visibilità sul mercato slovacco presso il pubblico professionale e non. La fiera offre ai visitatori le ultime tendenze nel campo delle costruzioni e dell’architettura con particolare attenzione ai materiali che garantiscono efficienza energetica, agli impianti energetici intelligenti, alla domotica e al risparmio energetico e sostenibilità. Sezioni speciali sono Racioenergia, dedicata all’energia, e Voda, Pasívne domy a Drevodomy che si occupa di acqua, casa passiva e abitazioni in legno. Sui 35mila metri quadri della fiera saranno presenti 460 espositori di 11 paesi, inclusa l’Italia. In fiera si terrà inoltre un convegno in occasione della Giornata mondiale dell’acqua con la partecipazione di istituzioni e imprese del settore, e sarà consegnato il Premio all’Edificio dell’anno 2016. Maggiori informazioni . (Red) Facebook

