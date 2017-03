Trasporti militari stranieri transitano in queste ore sulle strade slovacche

Per tutta la settimana sarà possibile incontrare colonne militari sulle strade della Slovacchia. Saranno 17 i convogli di forze alleate che attraverseranno il territorio del Paese in questi giorni. Si tratta in particolare di attrezzature tecniche della Repubblica Ceca e degli Stati Uniti che saranno trasferite dal centro di formazione militare di Lešť dove si sono concluse le esercitazioni internazionali ‘Toxic Lance 2017’, e di colonne militari americane che si sposteranno su ferrovia in direzione nord-sud dalla Polonia alla Romania. I trasporti saranno scortati e sorvegliati strettamente dalla polizia militare.

(Red)

Foto cc-by