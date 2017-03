Auto autonome e connesse, Slovacchia in prima linea: da quest’anno un tracciato per i test Il 20 marzo si è tenuto a Bratislava un importante incontro presieduto dal vice premier Peter Pellegrini sul tema della mobilità intelligente e della guida autonoma, al quale hanno partecipato rappresentanti del governo, del settore privato (automotive, IT e telecomunicazioni) e del mondo accademico. Invitata a partecipare alla tavola rotonda anche la società Calearo Slovakia, leader nel settore delle antenne, che è stata rappresentata da Massimo Calearo Ciman, presidente del gruppo industriale veneto, e Alessandro Zazzeron, ceo delle sedi estere del gruppo. Nel corso della riunione è stato lanciato il progetto di un tracciato di prova transfrontaliero che permetterà nel prossimo futuro di sviluppare le vetture a guida autonoma provandole direttamente su strada. Il primo tratto autostradale omologato per il test di vetture a guida autonoma dovrebbe, nelle intenzioni di Pellegrini, essere quello della D2 che corre tra Bratislava e Brno, per poi coinvolgere tratti che toccherebbero anche l’Austria e l’Ungheria. La Slovacchia, già centro nevralgico della produzione automobilistica europea, vuole diventare punto di riferimento anche nel settore delle auto connesse e a guida autonoma, mettendo a disposizione delle industrie del settore una pista di prova unica nel suo genere a livello europeo. L’infrastruttura che ospiterà questi test dovrà essere dotata di tutte le tecnologie del caso, in modo da permettere ai veicoli connessi di comunicare tra di loro e con l’ambiente circostante. Largo quindi a sensori e antenne che equipaggeranno non solo le vetture, ma anche l’ambiente circostante. «Calearo Slovakia si inserisce perfettamente in questo ambizioso progetto», ha dichiarato dopo l’incontro Massimo Calearo Ciman. «Da parte nostra abbiamo maturato un’importante esperienza collaborando con alcune delle case automobilistiche che più stanno spingendo nella direzione dei veicoli autonomi, sia per quanto riguarda l’equipaggiamento delle vetture che per la trasmissione e la raccolta dei dati a bordo pista».

Il vice premier Peter Pellegrini Il progetto, sostenuto dalla Commissione Europea e in particolare dal vice presidente della Commissione Maroš Šefčovič, anch’esso presente al vertice, evidenzia da un lato il crescente peso del software nel valore finale delle auto, e dall’altro l’importanza strategica che ha per la Slovacchia lo sviluppo all’interno del paese delle vetture più innovative. A questo fine sono in programma modifiche legislative che permetteranno di sviluppare tecnologie di guida autonoma direttamente sulle strade europee. Il piano, che in una prima fase dovrebbe costare tra i 5 e i 20 milioni di euro, inizierà quest’anno e sarà finanziato in parte con fondi comunitari e in parte dai partner privati. La Slovacchia, ha detto Pellegrini, ha intenzione non solo di continuare ad essere un centro importante per la produzione automobilistica, ma anche di emergere tra i leader delle innovazioni legate alla guida autonoma e all’auto connessa, un ruolo che può essere favorito dalla sua posizione geografica di incrocio tra quattro nazioni nell’Europa centrale. (La Redazione) –

Foto /CC0,

vicepremier.gov.sk Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Trasporti militari stranieri transitano in queste ore sulle strade slovacche »