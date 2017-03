Amnistie, colloqui tra coalizione e opposizione, voto rimandato di una settimana Questa mattina rappresentanti della coalizione e dell’opposizione si sono accordati per rimandare tuttavia di una settimana la presentazione delle mozioni in aula. Si è arrivati a questa decisione dopo che l’’opposizione ha detto si essere disposta a sostenere l’iniziativa del governo se si rispettano cinque condizioni. Innanzitutto l’opposizione chiede la garanzia che il ​​rapimento del figlio Michal Kovač jr. e l’omicidio Robert Remiaš non rientrino nel campo di prescrizione. Poi vogliono decidere insieme alla coalizione chi sarà il relatore del provvedimento di fronte alla Corte costituzionale, che dovrà essere in grado di porre una questione pregiudiziale nei confronti dei giudici costituzionali ritenuti “di parte”. Oltre alla cancellazione dell’indulto emesso dal presidente Kovač a favore del figlio Michal jr, l’opposizione vuole abrogare anche gli altri indulti concessi per l’ “affare Technopol”, tra i quali quelli per l’imprenditore Marian Kočner, socio in affari di Michal Kovač jr. La Corte non potrà dare un giudizio ex officio a meno che non riceva una richiesta in questo senso da almeno 30 deputati. L’ultima condizione prevede che il presidente slovacco e il governo siano parti in causa presso la Corte costituzionale ne caso delle amnistie di Mečiar. L’opposizione è anche contraria ad agire in aula con un procedimento accelerato, ma la coalizione avrebbe al momento abbastanza voti per l’approvazione. Secondo fonti dell’opposizione, i rappresentanti dei partiti di governo (Smer-SD, SNS e Most-Hid) sono positivi verso quattro delle cinque richieste, ma oppongono resistenza sulla questione della revoca dell’indulto nel caso Technopol. Il deputato Jan Budaj (OLaNO-NOVA), relatore di un’altra proposta di revoca delle amnistie di Mečiar sul tavolo, ha detto che l’opposizione può votare solo un testo che porti davvero e senza dubbi a una cancellazione definitiva degli indulti in questione. (Red) –

