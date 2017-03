Da oggi in Parlamento le mozioni per l’abrogazione delle amnistie di Meciar

Si apre oggi nel pomeriggio la sessione parlamentare di marzo, che vedrà confrontarsi i deputati di tutti gli schieramenti con l’abrogazione delle amnistie concesse nel 1998 dall’allora primo ministro, facente funzione di presidente, Vladimir Mečiar per i reati connessi con il rapimento del figlio del presidente Michal Kovač. Prevista la discussione su due mozioni presentate una dall’onorevole Jan Budaj (OLaNO-NOVA) e sostenuta dall’opposizione, e l’altra dalla coalizione di governo (Smer-SD, SNS, Most-Hid). Entrambe necessitano di una maggioranza qualificata di 90 voti, un numero che oggi i parlamentari della coalizione non riescono a raggiungere da soli.

Le due mozioni intendono risolvere il problema di lungo corso delle amnistie, che hanno impedito di fare piena luce su un caso che ha diviso la società slovacca a metà degli anni Novanta e che ancora vent’anni dopo fatica a mettere insieme le diverse opinioni su come si può uscire dal vicolo cieco di indulti che non possono tecnicamente, secondo alcuni, essere cancellati, mentre altri, inclusi diversi avvocati costituzionalisti, pensano che il Parlamento abbia il potere di revocare un atto emesso da un presidente in carica, soprattutto se è ritenuto ingiusto da gran parte della società nel suo complesso. Un recente sondaggio ha stabilito che due terzi degli slovacchi vogliono che le amnistie, che hanno coperto un presunto complotto dei servizi segreti, in combutta con la criminalità organizzata, per un atto il cui mandante è ritenuto essere l’ex premier Mečiar.

Il disegno di emendamento di Jan Budaj prevede che l’assemblea parlamentare annulli le amnistie direttamente, tramite una modifica costituzionale. Il consiglio dei ministri, invece, ha approvato mercoledì un provvedimento della coalizione di maggioranza che prevede una modifica alla Costituzione atta ad aumentare i poteri del Parlamento (per la revoca di atti presidenziali di indulto e amnistia), da approvarsi con una procedura accelerata, e in seguito l’imprimatur della Corte costituzionale che potrebbe arrivare nel giro di qualche mese. La proposta governativa prevede anche l’abrogazione contemporanea dell’indulto concesso dal presidente Kovač al figlio Michal jr. che era accusato di reati finanziari.

Questa versione non piace all’opposizione, ha detto Budaj, volto noto della rivoluzione del 1989, perché l’idea di una procedura accelerata è ritenuta non appropriata per una modifica alla carta fondamentale dello Stato repubblicano. Inoltre, ci sono riserve sul passaggio in Corte costituzionale, che alcuni considerano un “covo” di giudici in parte ancora nominati ai tempi di Mečiar e quindi potenzialmente non obiettivi nella decisione. Del resto, dicono i contrari, la Corte si è già espressa contro la revoca delle amnistie in un precedente giudizio di una decina di anni fa. Budaj ha detto comunque che le forze della coalizione hanno ascoltato queste ragioni nel corso di un incontro che ha avuto luogo ieri, e si è registrato qualche avvicinamento delle parti nelle ultime ore. Questa mattina gli incontri sono proseguiti per cercare una linea di mediazione e tentare di raggiungere una maggioranza il più larga possibile.

Intanto il gruppo parlamentare del Partito Popolare Nostra Slovacchia (LSNS), formazione di estrema destra, ha dichiarato che darà il suo sostegno alla proposta legislativa del governo. In questo caso il tripartito Smer-SD, SNS e Most-Hid avrebbe un sostegno sufficiente per arrivare ai 90 voti necessari per la modifica costituzionale anche senza il resto dell’opposizione. Il vicepresidente di LSNS Milan Uhrik ha detto secondo Tasr che il suo partito ha intenzione anche in futuro di «sostenere ogni proposta volta a smascherare i ‘criminali delle privatizzazioni’, a prescindere da quale partito politico la sottopone». Quale prova della serietà della loro intenzione, i parlamentari di LSNS sono pronti a votare anche la proposta alternativa di Jan Budaj se vi sarà inclusa l’abrogazione dell’indulto a Michal Kovač jr.

Anche sette parlamentari indipendenti hanno fatto sapere ieri attraverso il deputato Miroslav Beblavy che sono disponibili a sostenere la proposta della coalizione a patto che la cancellazione delle amnistie divenga effettiva se entro 60 giorni i giudici costituzionali non emettono un verdetto, e che i giudici della Corte considerati “di parte” siano esclusi dal procedimento. Se nel giudizio saranno ricompresi questi giudici, ha argomentato Beblavy, allora sarebbe chiaro che la proposta della maggioranza era solamente una trappola. Il risultato sarebbe una conferma tombale delle amnistie, un argomento che dopo questa operazione nessuno potrà mai più riaprire.

Alle critiche ha risposto la presidente della Corte costituzionale Iveta Macejkova, dicendo in una nota che è «scandaloso che sia i politici che i media sfruttano la revoca delle amnistie – una questione così grave e delicata – per favorire propri interessi politici e hanno il coraggio di trascinare la Corte costituzionale nell’arena politica». I giudici della Corte, ha sottolineato, prendono le proprie decisioni in modo imparziale e indipendente.

Il presidente del Parlamento Andrej Danko (SNS) ha detto ieri che il progetto di invalidamento è qualcosa di inusuale e un “esperimento di portata mondiale”. Ovunque nel mondo le amnistie presidenziali sono irrevocabili, e questo provvedimento pensato dalla coalizione è al limite dei poteri delle autorità democratiche costituzionali.

Le amnistie che Vladimir Mečiar concesse nel 1998 a Ivan Lexa, ex capo del servizio di intelligence SIS e un’altra dozzina di persone, per i reati connessi con il sequestro di Michal Kovač jr nel 1995 e l’omicidio nel 1996 di Robert Remiaš, ex agente che aiutò l’amico e collega Oskar Fegyveres – testimone chiave contro i servizi segreti – a fuggire all’estero. Qui la storia completa dei fatti.

