Trattamento rifiuti, costi moltiplicati per le aziende slovacche

Una revisione della legge sui rifiuti entrata in vigore nel luglio 2016 ha riversato sui produttori la responsabilità per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. Il ministero dell’Ambiente ha stimato che il provvedimento ha aumentato i costi delle imprese slovacche da 5 milioni a 31,5 milioni di euro all’anno. Particolari incidenze dei nuovi costi sono state lamentate dalle aziende che utilizzano imballaggi in vetro. I produttori di vino dicono che i loro costi sono aumentati di cinque centesimi a bottiglia. Altri produttori alimentari segnalano aumenti di diversi punti percentuali. Alcune aziende, ha scritto Pravda, stanno scaricando i maggiori oneri sui loro clienti, mentre altre stanno cercando di tagliare i costi altrove.

