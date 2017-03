RS – Il mondo adesso [Trumo-Russia, Francia, Brexit, Nord Irlanda, Damasco, Sud Corea, Congo] È stata aperta un’inchiesta sui legami tra Donald Trump e la Russia. L’ha rivelato il direttore dell’Fbi, James Comey, degli Stati Uniti. “L’Fbi indaga sui tentativi del governo russo d’interferire nelle elezioni presidenziali del 2016”, ha dichiarato Comey. Sotto esame c’è la natura dei legami tra alcune persone che fanno parte dell’amministrazione Trump e gli esponenti del governo russo. Durante l’audizione, Comey ha anche dichiarato che non ci sono prove delle accuse di Trump nei confronti di Obama, che secondo il presidente avrebbe messo delle microspie nei suoi uffici di New York durante la campagna elettorale. Scontro diretto tra Macron e Le Pen nel primo dibattito per le presidenziali francesi. In più di tre ore di dibattito François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, cioè i cinque candidati in testa ai sondaggi per le prossime elezioni presidenziali francesi, temi di società (dall’immigrazione alla laicità), economia e politica estera. Macron, alla sua prima esperienza di questo genere, inizialmente non è sembrato a suo agio, ma quando Marine Le Pen lo ha attaccato frontalmente. Il governo britannico avvierà la procedura per la Brexit il 29 marzo. La premier Theresa May quel giorno scriverà una lettera all’Unione europea per notificare l’intenzione del trattato di Lisbona, che definisce la procedura per lasciare l’Unione. L’ha confermato la portavoce di Downing Street. La Commissione europea ha risposto che è pronta a cominciare i colloqui. È morto Martin McGuinness, una delle figure chiave del processo di pace in Irlanda del Nord. Martin McGuinness, figura di primo piano dello Sinn Féin e prima ancora dell’Ira, , in Irlanda del Nord. dalla carica di deputy first minister a gennaio, in polemica con la leader del partito unionista Arlene Foster, forzando . McGuinness è stato uno degli artefici degli santo del 1998 che misero fine a trent’anni di guerra civile. Aveva 66 anni. L’ex presidente della Corea del Sud compare in tribunale. Park Geun-hye per testimoniare nell’inchiesta che ha portato alla sua . Al suo arrivo in tribunale non ha parlato con i giornalisti, limitandosi a dirsi “dispiaciuta”. L’ex presidente rischia una condanna per favoreggiamento. Nuovo attacco dei ribelli a Damasco. All’alba di martedì 21 marzo le forze di opposizione un nuovo attacco lungo una delle principali arterie stradali di Damasco, nel distretto di Jobel. Già il 20 marzo le forze fedeli a Bashar Al Assad un attacco a sorpresa dei ribelli in quell’area. Liberati e rimpatriati due giornalisti italiani che erano stati fermati in Congo. Sono all’aeroporto di Fiumicino all’alba Luca Chianca e Paolo Palermo, due inviati della trasmissione televisiva Report, fermati per tre giorni dalle autorità del Congo, dove erano andati per indagare su una presunta tangente dell’Eni in Nigeria. Lo diretta da Sigfrido Ranucci e altri siti d’informazione italiani. I titoli dei quotidiani italiani di oggi 21 marzo 2017 Corriere della Sera: “I Cinque Stelle staccano il Pd”

La Repubblica: “Locri, affronto allo Stato, ‘Via la polizia e don Ciotti’, oggi marcia di Libera”

La Stampa: “Trump-Russia, si muove l’Fbi”

Il Messaggero: “Alitalia, senza accordo chiude”

Il Sole 24 Ore: “Brexit al via il 29 marzo”

Il Fatto Quotidiano: “Giglio Magico Spa: prende contributi per 500 assunti e li mette in cassa”

Libero: “Arrestato il cognato di Fini”

Il Giornale: “‘Fini riciclatore seriale”

Il Foglio: “Fate presto, non fate i Grillo”

Il manifesto: “Deserto libico” —

Dal sito Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati L’e-democracy e l’UE: sfide e occasioni Sagan scippato per un soffio della Milano – Sanremo »