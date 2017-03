Oggi a Bratislava: Le città invisibili – I segreti del libro di Italo Calvino Oggi alle 19 presso Artforum presentazione dell’edizione speciale illustrata del volume Le città invisibili (Neviditeľné mestá) di Italo Calvino pubblicato pochi mesi fa. All’incontro il traduttore Stanislav Vallo, l’illustratrice Daniela Olejníková e il graphic designer Palo Bálik racconteranno storie di una delle opere più emblematiche e sognanti di Calvino, e di come si è arrivati a produrre un vero oggetto d’arte con una grafica ricercata, dove il lettore può scoprire le “illustrazioni invisibili” passo passo insieme al testo. A moderare l’evento Peter Michalík, direttore del BRaK (Bratislavský knižný festival / Festival del libro di Bratislava). Appuntamento alle 19 presso Artforum, Kozia 20, Stare Mesto. . Pubblicato nel 1972, Le città invisibili divenne subito un caso letterario internazionale. Facendo uso della tecnica combinatoria dove è evidente l’influenza della semiotica e dello strutturalismo, l’autore dà vita a un gioco con il lettore incentrato intorno al dialogo tra Marco Polo e Kublai Khan, imperatore dei Tartari, che interroga l’esploratore veneziano sulle città del suo impero. Sono 55 le città che Marco Polo descrive, alcune più reali, altre più immaginarie, tutte con nomi di donna, tutte con un suo doppio. Egli parla di città che probabilmente non ha visto, e fondamentalmente si riferisce solo a una città, la sua Venezia. « È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure. » (Red) Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Ferrovie Slovacche, quasi un miliardo dall’UE per la modernizzazione delle linee Pronta la tecnologia per l’auto senza pilota. Ora tocca alle regole »