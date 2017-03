Cibulková sale ancora nel ranking, da oggi al 4° posto Da oggi la tennista Dominika Cibulkova, 27 anni, è al quarto posto della classifica WTA, una posizione mai raggiunta prima da una donna slovacca, e che nella storia del tennis nazionale soltanto Miloslav Mecir ha conseguito nel 1988, ventinove anni fa, quando ancora esisteva la Cecoslovacchia e la cortina di ferro non era ancora caduta. A far conquistare un’altra posizione alla Cibulkova sono state le qualificazioni del torneo di Indian Wells, in California, dove è uscita ai quarti di finale, battuta dalla ceca Pliskova in due set al cardiopalma (6-7 [2] e 6-7 [5]). La Cibulkova aveva raggiunto la quinta posizione nel ranking mondiale dopo la vittoria in ottobre delle WTA Finals a Singapore, dove si era autoincoronata miglior giocatrice al mondo della passata stagione dopo un anno che è stato il suo migliore di sempre in carriera. Questo nuovo risultato la conferma essere la migliore tennista slovacca di sempre, una vera e propria rivincita per lei contro i tanti gufi che le avevano pronosticato una carriera modesta e fulminea a causa della sua bassa statura e del fisico non propriamente slanciato. Proprio queste caratteristiche le avevano alienato giovanissima i favori e l’appoggio finanziario della federazione slovacca di tennis. on Jan 19, 2017 at 3:59am PST Finora la slovacca arrivata più in alto di sempre era stata Daniela Hantuchova, che raggiunse il 5° posto WTA il 27 gennaio 2003, all’età di vent’anni. Pochi mesi dopo, il 21 aprile 2003, Janette Husárová raggiunse il numero 3 nella classifica a coppie. Queste le migliori posizioni mai raggiunte da tennisti e tenniste slovacche nella Top 50 del singolare (fonte Sportky): Dominika Cibulková – 4

Daniela Hantuchová – 5

Karina Habšudová – 10

Henrieta Nagyová – 21

Radka Zrubáková – 22

Jarmila Gajdošová – 25

Anna Karolína Schmiedlová – 26

Janette Husárová – 31

Magdaléna Rybáriková – 31

Katarína Studeníková – 31

Martina Suchá – 37

Jana Čepelová – 50 (Red) –

Foto cc-by-nd Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati La storia infinita del rapimento del figlio del presidente e delle amnistie di Meciar Il tasso di disoccupazione scende del 8,39% a febbraio in Slovacchia »