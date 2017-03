Il tasso di disoccupazione scende del 8,39% a febbraio in Slovacchia

Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è stato pari all’8,39% nel mese di febbraio, giù di un quarto di punto percentuale su base mensile e di 1,70 punti in confronto al febbraio 2016. I dati, annunciati dal Centro nazionale per il Lavoro UPSVaR oggi indicano che sono 228.665 le persone in cerca di un lavoro, numero in calo di quasi 7 mila individui su base mensilee di oltre 45 mila (-16,6%) rispetto a un anno fa.

La regione di Trencin è quella che ha visto scendere più rapidamente il tasso di disoccupazione a febbraio, mentre solo tre regioni non hanno registrato sviluppi positivi nel mese. A livello più locale, la percentuale di disoccupazione è scesa in 76 dei 79 distretti della Slovacchia. Alla fine del mese di febbraio sono stati 40.809 i posti di lavoro vacanti, 2.446 in più rispetto a gennaio.

(Red)

Foto cc-by-nc-sa