Ferrovie Slovacche, quasi un miliardo dall’UE per la modernizzazione delle linee L’Unione europea assegnerà alla Slovacchia fino a un miliardo di euro per progetti ferroviari entro il 2020. I fondi sono destinati principalmente per finanziare 21 progetti relativi alla modernizzazione dei treni e 250 km di rotaie, costruzione di terminali, parcheggi e punti di interconnessione per il trasporto pubblico. Uno dei progetti che il governo lancerà attraverso ŽSR, la società statale che gestisce la rete, riguarda la ferrovia tra Devinska Nova Vec, quartiere di Bratislava, e il confine con la Repubblica Ceca, dove si prevede l’ammodernamento di 30 chilometri di binari per consentire la circolazione dei treni fino a 200 chilometri all’ora. ŽSR userà fondi comunitari anche per il progetto di ammodernamento della ferrovia tra Púchov e Považská Teplá, nella regione di Trenčín, per consentire ai convogli velocità di 160 km / h. Il tratto sarà costruito da un consorzio di aziende guidate da Doprastav e avrà un costo di 365 milioni di euro. Questa linea completerà la modernizzazione di tutto il percorso da Bratislava a Žilina, permettendo ai treni di viaggiare alla velocità di crociera di 160 km / h. Il tratto tra Považská Teplá e Žilina avrà un costo di 127 milioni di euro. Entrambi i progetti saranno finanziati dall’UE fino all’85%. In programma c’è anche l’ammodernamento della ferrovia all’ombra dei Tatra, tra Poprad e Lučivná per un costo di circa 100 milioni, parte del più ampio progetto di aggiornamento della linea Žilina – Košice. Fondi dell’UE potrebbero essere utilizzati anche per altri piccoli progetti, tra i quali la costruzione di terminali di trasporto integrati, sette dei quali a Bratislava, e di un terminale a Trebišov, nella regione di Košice. (Fonte ) –

