Questionario sul consumo di prodotti italiani e biologici in Slovacchia Ciao! Sono uno studente italiano di Marketing & Comunicazione e sto svolgendo un’internship a Bratislava; l’argomento della mia tesi di laurea è l’internazionalizzazione commerciale di PMI agroalimentari italiane, in particolare del Sud, in Slovacchia. Ti sarei veramente grato se mi potessi aiutare rispondendo a queste poche domande e te ne sarei ancor di più se per caso conoscessi qualcun’altro che viva a Bratislava come te e girassi anche a lui/lei il questionario. È questione di pochi minuti ma è un grande aiuto, davvero! Se vuoi contattarmi per qualsiasi informazione o se vuoi vedere i risultati finali della mia ricerca contattami senza problemi via mail: alberto.bertaggia.1@gmail.com. Grazie di cuore 🙂 Alberto –

