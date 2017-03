La Slovacchia turistica: Košice e dintorni (Košice a okolie / Abov) La regione di Košice (detta anche Košice a okolie oppure Abov dal nome storico della contea divisa tra Slovacchia e Ungheria nel 1918), tra le più ricche del Paese, si trova nella parte orientale della Slovacchia. Il suo nucleo è il bacino a forma di L della Košická kotlina, una vallata fertile e densamente popolata, circondato da catene montuose che offrono ottime possibilità di escursioni e attività ricreative. Tre gruppi montuosi occupano la sua estremità occidentale, parte della catena dei monti Slovenské rudohorie. Il fiume Hornád, che ha inciso profondamente il massiccio del monte Čierna hora nella parte nord-occidentale della regione. La cresta boschiva dei monti Volovské vrchy, una catena che si stende per una settantina di chilometri di lunghezza e trenta di larghezza, culmina nella cima dominante e maestosa del monte Kojšovská hoľa (1.245 m), che offre ottime opportunità sciistiche ed escursionistiche. La parte centrale della zona turistica è occupata dal bacino artificiale di Ružin, mentre la stazione climatica di Štós offre bagni termali e relax in ambiente naturale. […continua…] –

