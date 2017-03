Aumenta il volume di nuovi ordini industriali anche a gennaio 2017

Prosegue anche all’inizio del 2017 la crescita del volume di nuovi ordini per l’industria della Slovacchia. Secondo i dati appena pubblicati dall’Istituto di statistica slovacco nel mese di gennaio sono stati registrati nuovi ordini per 3,78 miliardi di euro, pari ad un aumento del 6,7% su base annua. Non bene quanto il mese prima, tuttavia: gennaio, con il 4,3% rispetto al mese precedente, perde il confronto con due punti percentuali di crescita in meno. Per l’intero anno 2016 le imprese del settore industriale in Slovacchia hanno censito nuovi ordini per 48,46 miliardi di euro, una somma in aumento del 6,1% in paragone al 2015.

(Red)