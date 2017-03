L’aeroporto di Bratislava tra i primi 10 aeroporti in Europa orientale L’aeroporto internazionale M.R.Stefanik di Bratislava si è classificato tra i migliori 10 aeroporti in Europa orientale per il quarto anno consecutivo nella classifica redatta da Skytrax – World Airport Awards raccogliendo il parere di quasi 14 milioni di passeggeri di 105 nazionalità. Lo scalo della capitale slovacca occupa ora l’ottavo posto nella regione, grazie alla soddisfazione dei viaggiatori nel periodo luglio 2016 – febbraio 2017 riguardo a categorie come la movimentazione dei check-in, arrivi e partenze, negozi, sicurezza e controllo passaporti. Il sondaggio Skytrax valuta 550 aeroporti in tutto il mondo. Nel report completo, , l’aeroporto di Monaco di Baviera risulta vincitore per il continente Europa, davanti a Zurigo e Londra Heathrow. A livello regionale, come detto Bratislava è ottava nell’Europa orientale, dove la classifica è guidata da Budapest, Tallinn e Kiev Boryspil. Madrid-Barajas, Barcellona e Atene sono il trio di testa dell’Europa meridionale (nessuno scalo italiano tra i primi dieci), e Copenhagen, Helsinki Vantaa e Oslo dell’Europa settentrionale. Nell’Europa centrale spiccano Monaco, Zurigo e Francoforte, e Londra Heathrow, lo Schipol di Amsterdam e il De Gaulle di Parigi vincono la classifica per l’Europa occidentale. (La Redazione) –

Foto bts.aero Facebook

