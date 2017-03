Rubrica legale: il Registro dei Partner del Settore Pubblico / 4 Le possibili sanzioni per gli imprenditori Perché è importante l’identificazione dei beneficiari finali del partner del settore pubblico? Perché i beneficiari finali saranno pubblicati nel registro? Quali sono le finalità della Legge in oggetto? L’identificazione delle persone fisiche che sono titolari, quindi che esercitano il controllo di soggetti giuridici, è necessaria per garantire la trasparenza nell’uso dei fondi pubblici nonché la trasparenza al fine di contrastare l’abuso dei soggetti giuridici. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul beneficiario finale è infatti un elemento fondamentale per rintracciare potenziali criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Nel Registro dei Partner del Settore Pubblico vengono indicati i dati identificativi del Partner nonché i dati dettagliati del beneficiario finale, nello specifico: nome, cognome, indirizzo di residenza, data di nascita, nazionalità oltre che l’indicazione in caso il beneficiario finale sia pubblico ufficiale della Repubblica Slovacca. Allo scopo di garantire la veridicità e l’autenticità dei dati del registro, nonché la vera e propria identificazione e verifica dei beneficiari finali, la Legge prevede un meccanismo sanzionatorio nei confronti dei Partner iscritti nel Registro, dei loro legali amministratori, dei beneficiari finali e anche nei confronti del rappresentante autorizzato. Oltre le sanzioni pecuniarie, che possono essere imposte nell’ammontare che va da EUR 10.000 fino ad EUR 1.000.000 oppure all’equivalente in denaro del beneficio ottenuto dal Partner del settore pubblico, l’autorità competente ha la facoltà di cancellare la registrazione del Partner del settore pubblico. In caso di avvenuta cancellazione del Partner dal registro, il partner contrattuale (che rappresenti “il settore pubblico”) ha diritto di recedere dal contratto. Nelle prossime settimane forniremo informazioni sui rischi risultanti per gli imprenditori dalla Legge sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Mgr. Katarína Duchoňová, avvocato

