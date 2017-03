Onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia agli slovacchi Jaroslav Blaho e Marta Markošová Con una cerimonia tenutasi il 14 marzo presso l’Ambasciata d’Italia a Bratislava, l’Ambasciatore Gabriele Meucci ha consegnato le onorificenze del grado di Cavaliere del “Ordine della Stella d’Italia”, conferite dal Presidente della Repubblica italiana, al dottor Jaroslav Blaho, esperto di opera italiana, e alla prof.ssa Marta Markošová, insegnante presso il Liceo bilingue di Via Ladislav Sara di Bratislava. Appuntando le onorificenze sul petto dei due slovacchi l’Ambasciatore Meucci ha dato lettura delle motivazioni alla base della concessione presidenziale. Il Dr. Blaho è il principale esperto in Slovacchia di opera italiana, alla cui diffusione ha dedicato gran parte della propria attività. Egli ha condotto serate dedicate all’opera italiana presso la Galleria Nazionale Slovacca e ha realizzato programmi televisivi per illustrare l’opera italiana con un linguaggio comprensibile a tutti. In qualità di direttore artistico della sezione operistica del Festival di Zvolen il dottor Blaho ha riservato un’attenzione particolare ai grandi compositori italiani. Per tali ragioni il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha concesso al dottor Blaho l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Dal canto suo la professoressa Markošová si dedica da anni con passione alla diffusione della lingua italiana e alla promozione della nostra cultura in Slovacchia, in particolare presso il Liceo in via Ladislav Sara di Bratislava, unica istituzione scolastica bilingue italo-slovacca esistente nel Paese. Markošová ha contribuito in maniera sostanziale alla fondazione della sezione bilingue del ginnaio, frequentata ora da più di 200 alunni, oltre a collaborare frequentemente alla realizzazione di manifestazioni culturali per la promozione della lingua. Queste le ragioni in base alle quali il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha concesso alla dottoressa Markošová l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. (Fonte ) –

