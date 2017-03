Occupazione in crescita in gennaio: +7,3% nell’alberghiero, +2,8% nell’industria

Buoni i dati per l’occupazione rilasciati pochi minuti fa dall’Istituto di Statistica slovacco, che mostrano per il mese di gennaio un aumento su base annua in numerosi settori economici. Il dato più rilevante è la crescita dell’8,8% dell’occupazione nei servizi di mercato selezionati, seguita dall’8,1% nei servizi di vendita e riparazione di veicoli a motore e dalla crescita pari al 7,3% dei servizi alberghieri. Aumenti rispetto al gennaio dall’anno scorso di sono registrati anche nella ristorazione (+7,1%), nei trasporti e stoccaggio (+7%), nel settore ICT (+6%), nel commercio al dettaglio (+4,2%), nell’industria (+2,8%), nelle vendite all’ingrosso (+2%) e anche, seppure per una frazione, nelle costruzioni (+0,1%).

(Red)

Foto Spangineer@Wikimedia