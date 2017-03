Stipendi medi in crescita in Slovacchia praticamente in tutti i comparti a gennaio

Gli stipendi nominali medi sono aumentati nel gennaio 2017 in tutti i comparti dell’economia slovacca, tranne poche e limitate eccezioni, come ha indicato un comunicato dell’Istituto di Statistica nazionale questa mattina. Nell’industria, ad esempio, lo stipendio nominale è aumentato del 5,7% su base annua per raggiungere i 984 euro lordi mensili. Ancora meglio hanno fatto gli stipendi nel settore della ristorazione con una crescita del 11,7% a 440 euro, e le paghe nella sfera del commercio al dettaglio, +6,9% e 648 euro in media, trasporto e stoccaggio, +6,6% e 860 euro, e i salari dei servizi di mercato selezionati, cresciuti del 6,4% a 876 euro. Aumenti anche del 4,7% per il settore ICT a 1778 euro, del 4,4% nelle vendite e riparazioni di autoveicoli a 920 euro in media, nel commercio all’ingrosso con un +3,8% a 891 euro e infine nelle costruzioni, dove lo stipendio è salito dell’1,9% a una media di 630 euro. L’unica diminuzione è stata registrata nel settore alberghiero, con un -6,4% a una media di 642 euro.

Crescita anche per gli stipendi reali, dove si è visto un aumento del 10,9% su base annua nel settore ristorazione, del 6,2% nella vendita al dettaglio, del 5,9% per trasporti e stoccaggio. Anche in questo caso il comparto della ricettività è quello che ha subito un freno, segnando un calo del 7,1% rispetto a gennaio 2016.

(Red)