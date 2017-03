Tredicesima mensilità, Danko vuole estenderla anche alle pensioni La proposta del Partito Nazionale Slovacco (SNS) di garantire una tredicesima mensilità a tutti i lavoratori in Slovacchia, obbligando le aziende a pagarla ai dipendenti in forza da almeno dodici mesi, non dispiace al primo ministro Robert Fico, che è disponibile a parlarne con i colleghi di maggioranza (Smer-SD, SNS e Most-Hid). Ma non piace per niente al primo partito di opposizione, Libertà e Solidarietà (SaS), che ritiene l’idea una “sciocchezza dal punto di vista economico e giuridico”. I liberali hanno scritto in un comunicato che l’economia slovacca «si basa sui principi di un’economia di mercato, ma la dimensione sociale dell’economia di mercato «non significa dare la tredicesima a tutti», ma piuttosto garantire sicurezza sociale contro la disoccupazione, assistenza sociale o assistenza sanitaria a tutti i cittadini nei casi gravi. Economia di mercato significa che il costo del lavoro è deciso dal mercato, dall’incontro tra domanda e offerta. Fissare per legge l’obbligo della tredicesima vorrebbe dire tornare ai tempi delle direttive dell’economia socialista pianificata, dice la nota di SaS. Ma questo non sembra preoccupare il leader SNS Andrej Danko, che ora rilancia sul tema, estendendo il discorso anche alle pensioni. Oggi vengono decisi dal governo, in base alle disponibilità del bilancio statale, dei bonus natalizi per i pensionati. Lo scorso anno la gratifica ammontava a circa 100 euro ed era destinata a tutti i beneficiari di pensioni non superiori a 529,80 euro mensili. Danko vorrebbe invece trasformare il bonus in tredicesima, il cui importo diventerebbe così pari a una mensilità e il sistema sarebbe applicato a tutte le pensioni i modo automatico. Un tipo di considerazioni che erano già state fatte alla fine dello scorso anno, scrive oggi Sme, ma finora non sono sfociate in una discussione seria, anche perché il progetto non è stato inserito nel programma finale di governo per questa legislatura. Ora invece la cosa potrebbe finire sul tavolo della coalizione, isieme alla tredicesima per i lavoratori, in una delle prossime riunioni dei tre partiti di governo. (La Redazione) –

Foto LoboStudio/CC0 Facebook

