Spesa militare Nato, cifre crollate dopo la caduta del muro: le mappe Di spesa militare si è ripreso a parlare di recente sia in USA che in Europa. Da un lato vi è stata la mossa di Trump di aumentare del 10% circa la spesa USA, compensandola con tagli in altri settori. Dall’altro, da tempo si parla della necessità che i Paesi europei spendano di più per emanciparsi dall’ombrello americano. Con l’elezione dell’isolazionista Trump e i timori per il presunto espansionismo russo questi discorsi sono tornati attuali. Ed effettivamente a guardare i dati, come le mappe sulla spesa militare, le ragioni per queste discussioni ci sono. Il tema è il confronto tra la spesa militare dei Paesi NATO rispetto al PIL nel 1990 e nel 2015. Nel 1990 era appena caduto il muro di Berlino ma non si era ancora sciolto il Patto di Varsavia, lo avrebbe fatto di lì a poco. 25 anni dopo è tutto cambiato, alcuni Paesi dell’Est sono entrati nella NATO, che , e proprio per questo gradualmente vi è stato un crollo della spesa per la difesa ovunque. Senza lo spauracchio sovietico miliardi di euro sono stati deviati altrove. La spesa si è dimezzata quasi ovunque. . Permangono in realtà quelle differenze tra paese e paese esistenti già nel 1990. Gli USA rimangono la nazione che spende di più, oggi il 3,6% del PIL (in aumento), ieri il 5,9%, ma con la crisi è stato costretto a pesanti tagli. L’Italia è passata in un quarto di secolo dal 2,1% all’1%, uno tra i valori più bassi, pari anche alla Slovacchia e alla Repubblica Ceca. Solo Belgio, Spagna e Ungheria spendono meno, lo 0,9% del PIL. Il crollo la spesa tedesca, dal 2,8% del 1990 all’1,2%. Nonostante l’allora Germania Ovest fosse in prima linea davanti all’Est comunista, era comunque tra i paesi europei con la minore spesa. Al contrario, il Regno Unito spendeva il 4,1% durante la Guerra fredda, e oggi si limita a un 2,1%. Già anche la Francia, dal 3,6% al 1,8%. Facebook

Twitter

Pinterest

LinkedIn

E-mail

Google

Correlati Olanda: l’Europa batte un colpo Riscaldamento globale, le nuove rotte di navigazione artiche rimarranno aperte per mesi »