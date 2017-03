Summer University di lingua e cultura slovacca alla Comenius di Bratislava

Come negli anni scorsi, anche questa estate si svolgerà dal 2 luglio al 21 luglio 2017 presso l’Università Comenius di Bratislava la “Summer University of Slovak languages and culture”, dedicata agli stranieri interessati a studiare la lingua, storia e cultura slovacche, ma anche agli slovacchi che vivono all’estero e ai loro discendenti, agli studiosi di slavistica e slovacchistica.

Nelle tre settimane di corsi intensivi di lingua e cultura slovacca si potranno acquisire nuove conoscenze sulla lingua slovacca, letteratura, storia e cultura e migliorare le proprie competenze linguistiche. Le lezioni saranno tenute da lettori qualificati ed esperti con anni di esperienza. Diversi seminari specializzati per tutti i livelli linguistici e conferenze di relatori esperti si accompagneranno inoltre a un programma di attività extrascolastiche che includono viaggio di 3 giorni attraverso le regioni slovacche e incontri con scrittori, artisti o altre personalità della scienza e della cultura slovacca.

La scadenza delle domande, per un numero di partecipanti limitato, è fissata per il 31 maggio 2017. Previsto uno sconto del 10% per chi paga entro il 30 aprile. Tutte le informazioni sono reperibili o .

(Red)

Foto cc-by-nc