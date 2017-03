Le imperdibili mostre di marzo in Italia: Modigliani, El Greco e Caravaggio Dalla grande ed attesissima esposizione dedicata ad Amedeo Modigliani fino alle esperienze multisensoriali con Caravaggio, anche il mese di marzo si annuncia ricco di novità imperdibili: dai maestri del Rinascimento come El Greco, passando per l’aristocratico Toulouse-Lautrec fino alle atmosfere lagunari di Chase, ecco alcuni appuntamenti con l’arte assolutamente da non perdere questo mese. Modigliani al Palazzo Ducale di Genova

Amedeo Modigliani, Grande nudo disteso (1917), Moma, New York Il 16 marzo inaugura la mostra a dedicata all’inconfondibile arte di Amedeo Modigliani. Fino al 16 luglio 2017 saranno esposti trenta capolavori provenienti da importanti musei come il Musée National Picasso di Parigi, il Fitzwilliam Museum di Cambridge e la Pinacoteca di Brera, oltre che da collezioni private europee e americane. Insieme ad un gran numero di disegni, la mostra esporrà opere come il particolarissimo ritratto di Moise Kisling insieme a quello del pittore Chaim Soutine, risalenti entrambi al primo decennio del Novecento. Ma non solo: forme femminili, nudi sinuosi e colori intensi saranno portati alla luce da capolavori come il “Nudo accovacciato” proveniente dal Museo di Anversa e lo splendido “Nudo disteso”. A Torino, con Caravaggio e Toulouse Lautrec

Henri de Toulouse–Lautrec, Al Salon di rue des Moulins (1894), Musée de Toulouse–Lautrec, Albi Il 18 marzo la apre la mostra “Caravaggio Experience” che fino al 1 ottobre presenterà il maestro sotto una luce nuova: grazie ad un sistema combinato di proiezioni, musiche e profumi, lo spettatore si immergerà a tutto tondo nelle sue opere, quasi come se vivesse all’interno dei suoi capolavori. Nel frattempo, ancora pochissimi giorni per visitare la bellissima esposizione a Palazzo Chiablese dedicata al maestro Toulouse-Lautrec: le opere provengono in gran parte dal museo Herakleidon di Atene, e tramite dieci percorsi tematici che evidenziano la storia, la tecnologia e la società di Parigi alla fine del XIX secolo, ripercorrono l’arte del maestro della Belle Epoque. In mostra manifesti pubblicitari, disegni a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni per giornali, simboli di uno dei periodi storici più scintillanti di sempre di cui Toulouse-Lautrec fu principale interprete. William Merritt Chase e la sua Venezia

William M. Chase, Sulla riva del mare (1892), Metropolitan, New York Esiste un ponte fra Venezia e New York, e si chiama William Merritt Chase. Il pittore, nato in una piccola cittadina statunitense, visse per anni in laguna, assorbendone i colori, le sensazioni e le atmosfere. La mostra presso la di Venezia vuole essere un omaggio a questo pittore che ha portato l’Italia negli Stati Uniti e viceversa: fino al 28 maggio 2017 saranno esposte oltre sessanta opere, provenienti da collezioni pubbliche e private. Presenti soprattutto i soggetti prediletti da Chase: le donne e i paesaggi marittimi, emblema della sua pittura. Il Rinascimento spagnolo di El Greco a Roma

El Greco, Annunciazione (1600), Museo Thyssen Bornemisza, Madrid Fino al 17 aprile 2017 i ospitano la bellissima “Annunciazione” di El Greco, proveniente direttamente dal Museo Thyssen Bornemisza di Madrid. Il pittore e architetto, nato a Creta, visse in Italia e in Spagna per gran parte della sua vita, tanto da divenire uno dei più importanti maestri del cosiddetto Rinascimento spagnolo: l’esposizione di questo capolavoro testimonia uno dei momenti più alti e maturi della sua pittura. Uno stile unico, inconfondibile, caratterizzato dalle figure allungate, quasi eteree, e da atmosfere influenzate grandemente soprattutto dalla pittura italiana e veneziana in particolare. ( cc-by-nc-nd) –

